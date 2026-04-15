PSG ancora in semifinale, L. Enrique: "Interpretato bene situazioni diverse dal solito"

Il Paris Saint-Germain ha sofferto più del previsto ad Anfield ma è riuscito a conquistare la qualificazione alle semifinali di Champions League con una vittoria per 2-0. La squadra di Luis Enrique ha mostrato due volti completamente diversi nel corso della gara: spesso padrona del gioco nel primo tempo, più bassa e costretta a difendersi nella ripresa, quando la pressione del Liverpool si è fatta insistente. Decisive le parate di Safonov e soprattutto la capacità di colpire in ripartenza, con Ousmane Dembélé protagonista assoluto grazie a una doppietta che ha punito gli spazi concessi dagli inglesi.

Nel post-partita, il tecnico spagnolo ha sottolineato la consapevolezza con cui era stata preparata la sfida: "Se analizziamo quello che è successo l’anno scorso, possiamo capire che tipo di partita ci aspettavamo. Sono molto orgoglioso, soprattutto per il primo tempo: abbiamo controllato il gioco e giocato nella metà campo avversaria. In uno stadio come questo non è affatto semplice".

Luis Enrique ha poi evidenziato la capacità di adattamento della sua squadra: "Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma lo sapevamo. Abbiamo fatto ciò che era necessario senza palla. Loro hanno preso molti rischi e noi abbiamo trovato gli spazi giusti per colpire in contropiede. Credo che, nell’arco delle due partite, la nostra qualificazione sia meritata". Il tecnico ha anche rivelato alcune scelte tattiche mirate: "Abbiamo provato a fare cose diverse dal solito. I giocatori sono stati bravi a interpretarle. Abbiamo giocato più in verticale perché sapevamo che si sarebbero aperti spazi".