Anguissa tegola pesantissima per il Napoli: il centrocampista rischia di saltare fino a 18 partite
Non c'è pace per il Napoli e per il suo allenatore Antonio Conte, alle prese con qualche giorno lontano dalla squadra e il cui rientro a Castel Volturno è previsto per la giornata di lunedì.
Dopo le voci delle scorse ore, nel pomeriggio è arrivato il verdetto in merito all'infortunio di Zambo Anguissa, centrocampista infortunatosi durante il ritiro con il Camerun. Fatto ritorno in Italia, Anguissa ha sostenuto gli esami strumentali al Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, col giocatore che ha già iniziato il percorso di terapie del caso in accordo con lo staff medico azzurro.
Un problema che va a sommarsi a quello della lunga assenza di Kevin De Bruyne e che costringerà il giocatore a restare ai box fra le 8 e le 12 settimane. Sebbene il suo rientro dipenderà evidentemente dall'evoluzione dell'infortunio e da come i suoi muscoli reagiranno alle terapie, si può già provare a fare una stima:
Le partite che potrebbe saltare Anguissa.
Serie A
22/11/2025 Napoli-Atalanta
30/11/2025 Roma-Napoli
7/12/2025 Napoli-Juventus
14/12/2025 Udinese-Napoli
28/12/2025 Cremonese-Napoli
4/1/2026 Lazio-Napoli
7/1/2026 Napoli-Hellas Verona
11/1/2026 Inter-Napoli
14/1/2026 Napoli-Parma (rinviata per la Supercoppa italiana)
17/1/2026 Napoli-Sassuolo
1/2/2026 Napoli-Fiorentina
8/2/2026 Genoa-Napoli*
15/2/2026 Napoli-Roma*
*a seconda del percorso di recupero
Champions League
25/11/2025 Napoli-Qarabag
10/12/2025 Benfica-Napoli
20/1/2026 Copenaghen-Napoli
28/1/2026 Napoli-Chelsea
Supercoppa Italiana
18/12/2025 Napoli-Milan più eventuale finale
Coppa Italia
3/12/2025 Napoli-Cagliari
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.