Anguissa tegola pesantissima per il Napoli: il centrocampista rischia di saltare fino a 18 partite

Non c'è pace per il Napoli e per il suo allenatore Antonio Conte, alle prese con qualche giorno lontano dalla squadra e il cui rientro a Castel Volturno è previsto per la giornata di lunedì.

Dopo le voci delle scorse ore, nel pomeriggio è arrivato il verdetto in merito all'infortunio di Zambo Anguissa, centrocampista infortunatosi durante il ritiro con il Camerun. Fatto ritorno in Italia, Anguissa ha sostenuto gli esami strumentali al Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, col giocatore che ha già iniziato il percorso di terapie del caso in accordo con lo staff medico azzurro.

Un problema che va a sommarsi a quello della lunga assenza di Kevin De Bruyne e che costringerà il giocatore a restare ai box fra le 8 e le 12 settimane. Sebbene il suo rientro dipenderà evidentemente dall'evoluzione dell'infortunio e da come i suoi muscoli reagiranno alle terapie, si può già provare a fare una stima:

Le partite che potrebbe saltare Anguissa.



Serie A

22/11/2025 Napoli-Atalanta

30/11/2025 Roma-Napoli

7/12/2025 Napoli-Juventus

14/12/2025 Udinese-Napoli

28/12/2025 Cremonese-Napoli

4/1/2026 Lazio-Napoli

7/1/2026 Napoli-Hellas Verona

11/1/2026 Inter-Napoli

14/1/2026 Napoli-Parma (rinviata per la Supercoppa italiana)

17/1/2026 Napoli-Sassuolo

1/2/2026 Napoli-Fiorentina

8/2/2026 Genoa-Napoli*

15/2/2026 Napoli-Roma*

*a seconda del percorso di recupero

Champions League

25/11/2025 Napoli-Qarabag

10/12/2025 Benfica-Napoli

20/1/2026 Copenaghen-Napoli

28/1/2026 Napoli-Chelsea

Supercoppa Italiana

18/12/2025 Napoli-Milan più eventuale finale

Coppa Italia

3/12/2025 Napoli-Cagliari