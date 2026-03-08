Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, la fatica si sente (e Scamacca pure). Udinese solita trappola per le grandi

Atalanta, la fatica si sente (e Scamacca pure). Udinese solita trappola per le grandiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:42
Paolo Lora Lamia

Spettacolo ed emozioni al Gewiss Stadium, con Atalanta e Udinese che danno vita a un 2-2 che di certo non delude tifosi e addetti al lavori. Doppio vantaggio friulano con Kristensen e Davis, rimonta bergamasca firmata da un super Scamacca. Per la squadra di Palladino è la terza partita consecutiva senza successi: una serie mai capitata nel corso della sua gestione. Evidentemente l'essere impegnato su tre fronti, nonostante l'ex tecnico di Fiorentina e Monza, non si risparmi a livello di rotazioni, fa sì che non sempre la Dea riesca ad essere brillante. La speranza è che contro il Bayern Monaco, nell'andata degli ottavi di Champions, ci sia maggiore continuità nei 90 minuti. Sul fronte bianconero, quinto risultato positivo (4 vittorie e 1 pareggio) in 10 partite giocate fin qui contro le prime 7 della classifica.

Palladino prende il buono del pari conquistato partendo dal doppio svantaggio
Nella conferenza stampa post partita, Palladino si esprime così: "Voglio ringraziare i ragazzi per la reazione che hanno avuto. Abbiamo fatto una buona partita seppur dovevamo sfruttare certe occasioni dove però abbiamo subito il goal. Il 2-0 è stata una lettura rivedibile per come abbiamo subito i goal, ma la squadra si è ricompattata e ha rimontato. Sullo 0-2 non siamo crollati e la squadra ha una grande energia fisica e mentale. Dispiace perché meritavamo la vittoria vista l'occasione del 3-2, ma ci portiamo a casa molte cose positive".

Runjaic, più complimenti all'avversario e soddisfazione che rammarico
"Sapevamo di incontrare una squadra che in casa è competitiva e che veniva da una grande vittoria contro il Borussia Dortmund. Abbiamo giocato molto bene la gara e avevamo praticamente chiuso con il 2-0": inizia così la conferenza tenuta da Runjaic dopo il fischio finale. Il mister bianconero aggiunge: "Poi è venuta fuori la forza dell'Atalanta con i cambi, ma nonostante la rimonta per noi è un buon punto. Non ho dei rimpianti e sono contento dell'impegno".

