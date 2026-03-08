Atalanta, la fatica si sente (e Scamacca pure). Udinese solita trappola per le grandi

Spettacolo ed emozioni al Gewiss Stadium, con Atalanta e Udinese che danno vita a un 2-2 che di certo non delude tifosi e addetti al lavori. Doppio vantaggio friulano con Kristensen e Davis, rimonta bergamasca firmata da un super Scamacca. Per la squadra di Palladino è la terza partita consecutiva senza successi: una serie mai capitata nel corso della sua gestione. Evidentemente l'essere impegnato su tre fronti, nonostante l'ex tecnico di Fiorentina e Monza, non si risparmi a livello di rotazioni, fa sì che non sempre la Dea riesca ad essere brillante. La speranza è che contro il Bayern Monaco, nell'andata degli ottavi di Champions, ci sia maggiore continuità nei 90 minuti. Sul fronte bianconero, quinto risultato positivo (4 vittorie e 1 pareggio) in 10 partite giocate fin qui contro le prime 7 della classifica.

Palladino prende il buono del pari conquistato partendo dal doppio svantaggio

Nella conferenza stampa post partita, Palladino si esprime così: "Voglio ringraziare i ragazzi per la reazione che hanno avuto. Abbiamo fatto una buona partita seppur dovevamo sfruttare certe occasioni dove però abbiamo subito il goal. Il 2-0 è stata una lettura rivedibile per come abbiamo subito i goal, ma la squadra si è ricompattata e ha rimontato. Sullo 0-2 non siamo crollati e la squadra ha una grande energia fisica e mentale. Dispiace perché meritavamo la vittoria vista l'occasione del 3-2, ma ci portiamo a casa molte cose positive".

Runjaic, più complimenti all'avversario e soddisfazione che rammarico

"Sapevamo di incontrare una squadra che in casa è competitiva e che veniva da una grande vittoria contro il Borussia Dortmund. Abbiamo giocato molto bene la gara e avevamo praticamente chiuso con il 2-0": inizia così la conferenza tenuta da Runjaic dopo il fischio finale. Il mister bianconero aggiunge: "Poi è venuta fuori la forza dell'Atalanta con i cambi, ma nonostante la rimonta per noi è un buon punto. Non ho dei rimpianti e sono contento dell'impegno".