Corsa Champions da brividi, ora il derby: la classifica e le probabili formazioni della 28^ giornata
Quattro gol al Pisa ed una prestazione convincente: la Juventus di Luciano Spalletti si rilancia con decisione in vista del rush finale per un posto in Champions League. I bianconeri con questo successo si sono infatti portati a quota 50 punti, a -1 dal quarto posto occupato in questo momento da Como e Roma. Proprio i giallorossi sono ora chiamati a rispondere nella delicata sfida contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi. Per contro il Pisa è sempre più vicino alla retrocessione: con questo ko la squadra di Hiljemark rimane a 15 lunghezze, all'ultimo posto in coabitazione con l'Hellas Verona (di scena domani a Bologna). Vediamo di seguito la classifica della Serie A aggiornata con gli ultimi risultati.
La classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 51*
Juventus 50*
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
* Una partita in più
Vediamo le probabili formazioni e le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 28^ giornata di Serie A:
---------------------------
LECCE-CREMONESE - Domenica 8 marzo, ore 12.30
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Banda. Allenatore: Di Francesco.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
---------------------------
BOLOGNA-HELLAS VERONA - Domenica 8 marzo, ore 15.00
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Joao Mario; Sohm, Moro, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
---------------------------
FIORENTINA-PARMA - Domenica 8 marzo, ore 15.00
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
---------------------------
GENOA-ROMA - Domenica 8 marzo, ore 18.00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Pellegrini, Venturino; Malen. Allenatore: Gasperini.
---------------------------
MILAN-INTER - Domenica 8 marzo, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
---------------------------
LAZIO-SASSUOLO - Lunedì 9 marzo, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Lauriente. Allenatore: Grosso.
