Beffa Pisa, alla fine Joao Pedro non arriva. I toscani però chiudono l'acquisto di Loyola

Tra le grandi protagoniste di questo calciomercato di gennaio per quanto riguarda la Serie A, nelle ultime ore è entrato di prepotenza il Pisa. Tra colpi chiusi e definiti ed altri che, proprio quando sembravano essere fatti, sono invece sfumati, i nerazzurri della Toscana si sono presi un ruolo di prim'ordine nella scena.

A far più rumore è stato il colpo mancato dal Pisa, quello di Joao Pedro. I toscani erano pronti a riportare il centravanti 33enne in Serie A mediante il pagamento della clausola da circa 3 milioni di euro, ma quando tutto pareva definito, ecco il ribaltone inatteso e la decisione del giocatore di rimanere in Messico, all'Atletico San Luis. Spiegata da lui stesso sui social: "Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà".

Per un Joao Pedro che sfuma, a Pisa c'è comunque un Felipe Loyola che arriva. Accordo raggiunto con l'Independiente per un prestito con obbligo di riscatto condizionato: per il centrocampista classe 2000 i toscani pagheranno 1,3 milioni di euro come onere per il trasferimento a titolo temporaneo, con 200mila euro che si possono aggiungere come tetto massimo di bonus. La condizione per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Loyola è il raggiungimento di 5 presenze in campionato. Tra domenica e lunedì il calciatore è atteso in Italia per le visite mediche.

Non solo acquisti, però, a Pisa si lavora anche sulle cessioni. In particolare c'è da trovare una nuova sistemazione a M'Bala Nzola: per il centravanti, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, potrebbe anche esserci la chance di ripartire dalla Serie A, visto che piace a Cagliari, Genoa e Lecce.