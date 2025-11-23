Serie B, i risultati del sabato: Frosinone spettacolo a Bari, il Venezia vince a Padova
Si sono giocate oggi diverse gare importanti in Serie B. Il turno si è aperto con il successo dell’Empoli, sempre più in crescita, che ha espugnato Avellino per 2-0: Elia al 17’ e Saporiti nel recupero del primo tempo hanno firmato un successo prezioso per i toscani, ora stabilmente a metà classifica. Pareggio senza reti tra Carrarese e Reggiana, sfida molto equilibrata in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi. Un punto per parte anche tra Virtus Entella e Palermo: liguri avanti allo scadere del primo tempo con Tiritiello, pareggio rosanero al 58’ con Pohjanpalo.
Sabato pomeriggio il Venezia ha confermato l’ottimo momento andando a vincere il derby veneto contro il Padova: Busio ha sbloccato la gara dopo 9 minuti, mentre Yeboah ha chiuso i conti dal dischetto al 67’. Una vittoria che proietta i lagunari nelle zone altissime della classifica. È già stata giocata anche una delle sfide più spettacolari del turno: il 3-3 fra Catanzaro e Pescara. Reti e sorpassi continui hanno caratterizzato una gara emozionante: Di Nardo ha aperto per il Pescara, poi i gol di Brighenti, Corazza (doppietta), Pittarello e Buso hanno dato vita a un pareggio ricco di colpi di scena. Infine colpo del Frosinone che batte per 3-2 il Bari al San Nicola.
SERIE B, 13ª GIORNATA
Avellino-Empoli 0-2
17' Elia, 45'+2 Saporiti
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Sabato 22 novembre
Padova-Venezia 0-2
9’ Busio, 67’ rig Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12’ Raimondo (F), 21’ Verrete (B), 27’ Bracaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 45’+3 Castrovillari (B)
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Frosinone 25*
Cesena 23
Venezia 22*
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14*
Virtus Entella 14
Bari 13
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più
