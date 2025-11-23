Serie B, i risultati del sabato: Frosinone spettacolo a Bari, il Venezia vince a Padova

Si sono giocate oggi diverse gare importanti in Serie B. Il turno si è aperto con il successo dell’Empoli, sempre più in crescita, che ha espugnato Avellino per 2-0: Elia al 17’ e Saporiti nel recupero del primo tempo hanno firmato un successo prezioso per i toscani, ora stabilmente a metà classifica. Pareggio senza reti tra Carrarese e Reggiana, sfida molto equilibrata in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi. Un punto per parte anche tra Virtus Entella e Palermo: liguri avanti allo scadere del primo tempo con Tiritiello, pareggio rosanero al 58’ con Pohjanpalo.

Sabato pomeriggio il Venezia ha confermato l’ottimo momento andando a vincere il derby veneto contro il Padova: Busio ha sbloccato la gara dopo 9 minuti, mentre Yeboah ha chiuso i conti dal dischetto al 67’. Una vittoria che proietta i lagunari nelle zone altissime della classifica. È già stata giocata anche una delle sfide più spettacolari del turno: il 3-3 fra Catanzaro e Pescara. Reti e sorpassi continui hanno caratterizzato una gara emozionante: Di Nardo ha aperto per il Pescara, poi i gol di Brighenti, Corazza (doppietta), Pittarello e Buso hanno dato vita a un pareggio ricco di colpi di scena. Infine colpo del Frosinone che batte per 3-2 il Bari al San Nicola.

SERIE B, 13ª GIORNATA

Avellino-Empoli 0-2

17' Elia, 45'+2 Saporiti

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-1

45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

Sabato 22 novembre

Padova-Venezia 0-2

9’ Busio, 67’ rig Yeboah

Bari-Frosinone 2-3

12’ Raimondo (F), 21’ Verrete (B), 27’ Bracaglia (F), 42’ Ghedjemis (F), 45’+3 Castrovillari (B)

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

Già giocata

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Frosinone 25*

Cesena 23

Venezia 22*

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Catanzaro 16**

Reggiana 16

Carrarese 15

Empoli 14

Padova 14*

Virtus Entella 14

Bari 13

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più