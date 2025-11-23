Il Cagliari non sa più vincere, De Rossi pareggia ancora e Giulini parla della nuova era
Lo spettacolare pareggio fra Cagliari e Genoa ha fatto più felice i tifosi ospiti, per il prezioso 3-3 in trasferta che allunga la striscia positiva del Grifone. Dall'addio di Patrick Vieira sono arrivati due pareggi con De Rossi e il successo con il duo di traghettatori Criscito-Murgita. La classifica vede i genoani sempre in zona retrocessione, ma l'inerzia lascia buone sensazioni.
Diverso il discorso del Cagliari, che si porta a 8 partite consecutive senza vittoria. Ultima gioia il 19 settembre a Lecce, quando una doppietta di Andrea Belotti permetteva di espugnare il "Via del Mare". Da allora 4 sconfitte e 4 pareggi. In compenso contro il Genoa i sardi non perdono, dopo 3 ko consecutivi casalinghi. Ma vedono sfuggire una vittoria a 7 minuti dalla fine in modo rocambolesco, con un gol evitabilissimo e rischia addirittura il sorpasso finale, venendo salvato dal palo che nega a Ostigard la doppietta.
MVP della giornata è il cagliaritano Borrelli, che segna la sua prima doppietta in Serie A. In crescita per i genoani Colombo e si conferma valido acquisto Ostigard. Malissimo Norton-Cuffy, espulso nei minuti finali della partita così come Caprile, colpevole sul gol del definmitivo 3-3.
A fine partita il tecnico dei sardi Fabio Pisacane ha fatto mea culpa, parlando di due gol regalati mentre si mostra soddisfatto in conferenza stampa Daniele De Rossi. Parola anche al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ha avuto anche modo di parlare dell'ingresso dei nuovi soci parlando così di una "nuova era".
