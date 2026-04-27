Vicepresidente vicario AIA: "Auguri a Tommasi, vicinanza e solidarietà a Rocchi e Gervasoni"

Dino Tommasi è il nuovo designatori degli arbitri per la Serie A e la B, la notizia adesso è anche ufficiale dopo il comunicato diramato dall'Associazione Italiana Arbitri che comunica la sua scelta come successore ad interim di Gianluca Rocchi, che si è auto sospeso dal ruolo dopo l'apertura dell'indagine su possibile frode sportiva presso la Procura di Milano.

A proposito di Tommasi come nuovo designatori per la CAN A e B, l'AIA riporta anche alcune dichiarazioni di Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'associazione: "Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia. Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando".