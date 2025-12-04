Thuram, Esposito, Bonny e tutti gli altri: Inter ai quarti di Coppa Italia con autorità col Venezia

L’Inter non lascia scampo al Venezia e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia con una prova di forza impressionante. Al Meazza finisce 5-1, con i nerazzurri che archiviano la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Diouf, Pio Esposito e Marcus Thuram. Nella ripresa arrivano poi il poker del francese, di testa, e il sigillo di Bonny, mentre Sagrado firma il gol della bandiera per i lagunari.

Una partita senza storia, dominata dall’Inter per oltre 70 minuti: ritmo alto, qualità nelle giocate e un reparto offensivo capace di incidere da ogni zona del campo. Chivu, autore di un turnover massiccio, ottiene risposte importanti da chi ha giocato meno. Diouf, adattato a destra, firma il suo primo gol italiano; Esposito colpisce da fuori area; Thuram ritrova la doppietta dopo due mesi; Bonny completa la festa con un destro secco dal limite.



Il tecnico nerazzurro promuove a pieni voti la sua squadra: “Siamo contenti per la prestazione e per la serietà di tutti. Bene anche i ragazzi della Primavera: il gruppo abbraccia tutti, nuovi e giovani”. Su Frattesi, decisivo con due assist, Chivu aggiunge: “Sta recuperando dopo l’operazione, può fare ancora meglio”. Sul fronte Venezia, Stroppa spiega la scelta di cambiare undici giocatori: “Non potevo rischiare di perdere qualcuno. A tratti abbiamo mostrato qualcosa, ora pensiamo al campionato”.

L’Inter vola ai quarti, dove affronterà la vincente di Roma-Torino: la sensazione è che, con questa profondità di rosa e un simile stato di forma, Chivu abbia tra le mani una squadra pronta a vincere su più fronti.