Italia-Irlanda del Nord a Bergamo: è ufficiale. Oggi il sorteggio per i gironi dei Mondiali

Come da previsioni, sarà la New Balance Arena di Bergamo il teatro delle grandi speranze azzurre. La FIGC ha infatti comunicato ufficialmente che l’impianto dell’Atalanta, dove Gennaro Gattuso ha esordito da commissario tecnico battendo 5-0 l’Estonia e l’Italia è imbattuta, è lo stadio designato per la gara con l’Irlanda del Nord. In programma il 26 marzo 2026, sarà la semifinale dei playoff per l’accesso ai Mondiali: in caso di vittoria, la Nazionale scenderebbe poi in campo in Galles o in Bosnia ed Erzegovina per la finale.

Delle speranze italiane ha parlato, a Vivo Azzurro, il difensore romanista Gianluca Mancini: “La maglia azzurra ha rappresentato sempre tanto. Le estati le passavo con gli amici al bar o a casa a vedere le partite dell’Italia, mi mettevo la mano sul petto e cantavo l’inno. Quando oggi entro in campo con la Nazionale la prima cosa che mi viene in mente sono quegli inni cantati con gli amici. La voglia di andare al Mondiale è tanta. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, bisogna prepararci al meglio e arrivarci con una consapevolezza forte".

Nelle prossime ore, l’Italia conoscerà il gruppo in cui sarebbe inserita in caso di accesso ai Mondiali. Gli azzurri sono virtualmente in quarta fascia, ragion per cui c’è da aspettarsi un raggruppamento molto tosto: alle 18 ore italiane, alla presenza di Donald Trump, inizierà il sorteggio, in programma a Washington DC.