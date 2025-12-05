Solo 0-0 fra Juve Stabia e Bari. Primo punto per Vivarini, Abate mastica amaro

Un recupero, della decima giornata, che ha regalato poche emozioni al di là di due gol annullati ai padroni di casa e un rigore non assegnato agli ospiti, tutte decisioni confermate anche dal VAR. Questa è in sintesi la gara andata in scena al menti fra la Juve Stabia e il Bari. Per le due squadre un brodino caldo in un momento non brillante con i campani che non vincono da tre gare e i pugliesi reduci da due sconfitte di fila, ma che non cambia molto per quanto riguarda la classifica.

Per il neo tecnico dei biancorossi Vincenzo Vivarini si tratta del primo punto in questa nuova avventura che viene accolto con positività: “Non è tanto il risultato, che è importante perché venire a fare punti qua è cosa non da poco, ma il fatto che noi da parte nostra ci siamo comportati bene. - spiega nel post gara - La preoccupazione massimale è quella di fare più punti possibili e ci sono tutti i presupposti per lavorare bene. Dobbiamo pensare molto al campo, lasciamo perdere il contorno e ciò che gira intorno alla squadra”.

Mastica invece amaro Ignazio Abate: “Ci brucia, sono stati novanta minuti in cui abbiamo tirato in porta 14 volte, con cinque grandi occasioni contro una sola del Bari. Eppure dobbiamo accontentarci di un risultato che i ragazzi non meritano. - sono le sue parole - Lasciamo passare la notte, poi penseremo al Frosinone, una gara difficile, contro un avversario che sta disputando un campionato importante”.

SERIE B, 10ª GIORNATA

Cesena-Carrarese 2-1

34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3

39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mantova-Catanzaro 1-3

7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)

Spezia-Padova 1-1

16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)

Venezia-Sudtirol 3-0

39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah

Juve Stabia-Bari 0-0

CLASSIFICA

Monza 29

Frosinone 28

Modena 26

Cesena 26

Venezia 25

Palermo 23

Empoli 20

Avellino 19

Catanzaro 19

Juve Stabia 19

Reggiana 17

Padova 17

Carrarese 16

Entella 15

Mantova 14

Bari 14

Südtirol 13

Spezia 11

Sampdoria 10

Pescara 9