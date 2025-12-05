Solo 0-0 fra Juve Stabia e Bari. Primo punto per Vivarini, Abate mastica amaro
Un recupero, della decima giornata, che ha regalato poche emozioni al di là di due gol annullati ai padroni di casa e un rigore non assegnato agli ospiti, tutte decisioni confermate anche dal VAR. Questa è in sintesi la gara andata in scena al menti fra la Juve Stabia e il Bari. Per le due squadre un brodino caldo in un momento non brillante con i campani che non vincono da tre gare e i pugliesi reduci da due sconfitte di fila, ma che non cambia molto per quanto riguarda la classifica.
Per il neo tecnico dei biancorossi Vincenzo Vivarini si tratta del primo punto in questa nuova avventura che viene accolto con positività: “Non è tanto il risultato, che è importante perché venire a fare punti qua è cosa non da poco, ma il fatto che noi da parte nostra ci siamo comportati bene. - spiega nel post gara - La preoccupazione massimale è quella di fare più punti possibili e ci sono tutti i presupposti per lavorare bene. Dobbiamo pensare molto al campo, lasciamo perdere il contorno e ciò che gira intorno alla squadra”.
Mastica invece amaro Ignazio Abate: “Ci brucia, sono stati novanta minuti in cui abbiamo tirato in porta 14 volte, con cinque grandi occasioni contro una sola del Bari. Eppure dobbiamo accontentarci di un risultato che i ragazzi non meritano. - sono le sue parole - Lasciamo passare la notte, poi penseremo al Frosinone, una gara difficile, contro un avversario che sta disputando un campionato importante”.
SERIE B, 10ª GIORNATA
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mantova-Catanzaro 1-3
7' Mancuso (M), 68' [aut.] Majer (M), 75' Cissè (C), 80' Favasuli (C)
Spezia-Padova 1-1
16' Lapadula (S), 66' Lasagna (P)
Venezia-Sudtirol 3-0
39' Doumbia, 45'+1 Kike Perez, 67' Yeboah
Juve Stabia-Bari 0-0
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Palermo 23
Empoli 20
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Spezia 11
Sampdoria 10
Pescara 9
