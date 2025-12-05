L'inizio è del Parma, il passaggio del turno del Bologna: Castro porta Italiano ai quarti

Il Bologna passa il turno e il Parma saluta la Coppa Italia: la squadra di Italiano nel finale beffa i crociati e vince 2-1 in rimonta, sfruttando al massimo le indecisioni difensive della squadra di Cuesta. I crociati approcciano bene la partita, trovano il vantaggio e poi subiscono la rimonta dei rossoblu. Nella ripresa la squadra di Cuesta sciupa due ottime occasioni con Lovik e poi arriva la rete a una manciata di minuti dal 90esimo che sancisce l'uscita di scena dalla competizione. Decide la sfida Santiago Castro, che in questa stagione ha già segnato tre reti ai gialloblu. Nella sfida di campionato di qualche settimana fa, l’argentino si era reso protagonista di una bellissima doppietta sotto il diluvio del Tardini. In quell’occasione aveva dapprima pareggiato il gol iniziale di Bernabé nel primo tempo e poi portato avanti i suoi nella ripresa, fino al tris di Miranda.

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di Mediaset, al termine della gara persa allo scadere al Dall'Ara contro il Bologna: "Sono molto orgoglioso della prestazione avuta in questi 95 minuti. Gli episodi hanno cambiato la direzione della partita, abbiamo avuto le occasioni migliori del match, se avessimo concretizzato si sarebbe parlato di un risultato diverso. Sono tanto orgoglioso della prestazione quanto deluso per il risultato, volevamo passare il turno e andare ai quarti davanti ai nostri tifosi. Non è stato possibile, ora ci concentriamo per migliorare, da domani lavoreremo in vista della sfida contro il Pisa di lunedì".

"Facevamo viaggiare lentamente la palla e loro con il blocco basso non ci facevano passare. Poi abbiamo concesso un pallone banale: ultimamente stiamo concedendo questi regali agli avversari e puntualmente ci castigano. Poi nella ripresa ho visto una squadra viva. Dobbiamo prendere il ritmo e farci trovare sempre pronti, anche se è difficile giocare ogni 72 ore e recuperare", così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, al termine della gara.