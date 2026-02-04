Serie A, classifica aggiornata: inciampo Roma, il Milan prova a tenere il ritmo dell'Inter
Con la conclusione della 23^ giornata di Serie A, la classifica vede il trionfo delle attuali prime 4 in graduatoria. L'Inter prosegue nella propria marcia in solitaria, con 5 punti di vantaggio sul Milan vincitore a Bologna. Bene l'incerottato Napoli contro la Fiorentina, così come la Juventus in casa del Parma. Frena la Roma, sconfitta dall'Udinese, ma il Como ne approfitta solo parzialmente con lo 0-0 sull'Atalanta ottenuto in superiorità numerica per oltre 80 minuti.
Questa la classifica aggiornata:
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14
I risultati della 23^ giornata di Serie A:
Lazio-Genoa 3-2 (11’ st rig. Pedro (L), 17’ st Taylor (L), 22’ st rig. Malinovskyi (G), 30’ st Vitinha (G), 45’+10’ st rig. Cataldi (L))
Pisa-Sassuolo 1-3 (26′ Berardi (S), 46′ pt aut. Caracciolo (P), 51′ Aebischer (P), 57′ Koné (S))
Napoli-Fiorentina 2-1 (11' Vergara (N), 4' st Miguel Gutierrez (N), 12' st Solomon (F))
Cagliari-Verona 4-0 (35' Mazzitelli, 48' pt Kilicsoy, 39' st Sulemana, 45' st Idrissi)
Torino-Lecce 1-0 (29' Adams)
Como-Atalanta 0-0
Cremonese-Inter 0-2 (16' Lautaro, 31' Zielinski)
Parma-Juventus 1-4 (14’, 54’ Bremer (J), 37’ McKennie (J), 51’ aut. Cambiaso (P), 64’ David (J))
Udinese-Roma 1-0 (4' st Ekkelenkamp)
Bologna-Milan 0-3 (20’ Loftus-Cheek, 39’ rig. Nkunku, 48’ Rabiot)
