Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Desire Doue è il Golden Boy 2025. Tutti i premi e le dichiarazioni, c'è anche Pio Esposito

Desire Doue è il Golden Boy 2025. Tutti i premi e le dichiarazioni, c'è anche Pio Esposito
Tommaso Bonan
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Tommaso Bonan

Al Golden Boy 2025 - svoltosi a Torino presso il Museo Nazionale dell'Automobile - a trionfare è stato Desire Doue, fenomenale ventenne franco-ivoriano del Paris Saint-Germain che raccoglie quindi l'eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham, ultimi due trionfatori.

Ecco tutti i vincitori dell'edizione 2025 del Golden Boy:
Golden Boy: Desiré Doué (Paris Saint-Germain)
Golden Boy Italiano: Pio Esposito (Inter)
Golden Girl (Absolute best): Michelle Agyeman (Brighton)
Golden Boy Web: Christos Mouzakitis (Olympiacos)
Career Award: Lilian Thuram
Best Italian Girl: Eva Schatzer (Juventus)
Best Agent: Ali Barat
Best President: Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain)
Best Manager: Luis Campos (Paris Saint-Germain)
Golden Player Man: Diogo Jota
Golden Player Woman: Leah Williamson (Arsenal)

Le parole dei protagonisti:

Desire Doue: "Una dedica speciale? Onorato, sono contento. Questo premio rappresenta molto per me - sottolinea Doue dal palco, lo dedico a papà e mamma e famiglia che mi hanno sostenuto. Non sono stressato quando parlo davanti al pubblico, ma lo divento quando parlo della famiglia. La ringrazio per gli sforzi e per il sostegno. E ringrazio il mio presidente per la fiducia, per avermi voluto al PSG. E anche lo staff, l'allenatore e chi lavora nel club che svolge lavori dietro le quinte. La vittoria della Champions League? Il sogno che tutti i bambini hanno è diventare calciatore professionista. Ce l’ho fatta, sono grato e riconoscente. Amo il calcio e sono contento di esserci riuscito. Ho vinto la Champions e altri trofei, ce ne sono altri da conquistare a livello collettivo e individuale. Come prima cosa garantisco lavoro e disciplina per vincere ancora tanto. Il PSG? Prima di arrivarci, sapevo che era tra le migliori al mondo. Ora ci sono e lo posso confermare, sono contento di farne parte. Altri sogni da realizzare? Sognare è la prima cosa da fare perché porta ad essere ambiziosi e l’ambizione porta al lavoro. Con il lavoro si raggiungono gli obiettivi prefissati. Tanti in questa sala sono appassionati di calcio, altri non hanno la fortuna di fare ciò che è la loro passione. Con il lavoro si raggiungono successi e obiettivi. Tre consigli per i più giovani? Ascoltare i genitori, impegnarsi a scuola e sognare per raggiungere i sogni".

Lilian Thuram: "Quando sei bambino sogni di giocare a calcio e quando giochi bene ti pagano e puoi fare tante cose belle per la tua famiglia. Ho giocato tanto in Italia ed è stato un piacere. Mi ha sempre fatto piacere vedere il mio nome sulle varie maglie che ho indossato. Non ne saprei scegliere una. La lotta al razzismo? Mohamed Ali era il mio esempio. Vorrei chiedere attenzione ai tifosi contro il razzismo. Viviamo dentro un mondo sessista e razzista, quindi tutti noi abbiamo un pregiudizio congenito. C’è tanta ipocrisia. Molte persone pensano che il razzismo debba essere combattuto solo dalle persone che sono vittima di tutto questo. Bisogna uscirne. La carriera dei miei figli? Non mi sarei aspettato di vederli a questo livello ma molte persone poi mi hanno detto che sbagliavo a farli giocare a calcio. Io pensavo che i miei figli dovessero giocare solo per il piacere di giocare. Ora sono felice perché sono entrambi felici. Chi ti fa più arrabbiare? Ho imparato una cosa da padre: io ho un figlio che è nato col sorriso, Marcus. Mi ha insegnato che si può essere una persona seria anche ridendo tanto".

Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota: "Grazie per aver pensato a Diogo. Ha ricevuto l’affetto di tutto il mondo del calcio. È stato incredibile", le parole della vedova, che poi ha aggiunto: "Mi farebbe piacere che Diogo fosse ricordato come uomo e persona perbene, che sapeva stare al mondo".

Eva Schatzer: "Dedico il premio a tutta la mia famiglia che dai primi passi é stata con me, alle mie compagne di squadra alla società Juventus. Ho degli obiettivi ma sto vivendo alla giornata e prendo tutto quello che arriva sperando le cose più belle. Guardo tanti giocatori e giocatrici forti, si può rubare qualcosa da tutti. Si può imparare da tutti, mi hanno impressionato Messi, Bellingham e Mbappe che sono nomi assurdi per me, d’ispirazione”.

Pio Esposito: “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto, quindi lo dedico a loro e tutti quelli che hanno creduto in me. Questo premio significa tanto ed uno stimolo in più per continuare. Sono onorato del paragone con Vieri, però i paragoni li lascio fare ad altri perché io penso solo ad impegnarmi. La Nazionale è il sogno di ogni bambino ed è stato un sogno incredibile. Quando penso a quella maglia mi viene la pelle d’oca e non è descrivibile a parole. Arrivare dalla serie B alla finalista di Champions League mi metteva ansia. Però mi hanno tutti accolto alla grande e voglio ringraziare tutta la squadra. Pressione? Nessun fastidio. Questo era il mio sogno e voglio fare questo per tutta la vita. È giusto avere le responsabilità se giochi con l’Inter e l’Italia".

Golden Boy, l'albo doro dal 2003:
2003 - R. Van Der Vaart
2004 - W.Rooney
2005 - L.Messi
2006 - C.Fabregas
2007 - S.Aguero
2008 - Anderson
2009 - APato
2010 - M.Balotelli
2011 - M.Goetze
2012 - Isco
2013 - P.Pogba
2014 - R.Sterling
2015 - A.Martial
2016 - Renato Sanches
2017 - K.Mbappé
2018 - M.De Ligt
2019 - Joao Felix
2020 - E.Haaland
2021 - Pedri
2022 - Gavi
2023 - J.Bellingham
2024 - L.Yamal
2025 - D.Doué

Articoli correlati
Golden Boy 2025, trionfa Desire Doue: "Con il lavoro si raggiungono successi e obiettivi"... Golden Boy 2025, trionfa Desire Doue: "Con il lavoro si raggiungono successi e obiettivi"
Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche... Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? I 25 candidati: tre dalla Serie A Golden Boy, chi succederà a Lamine Yamal? I 25 candidati: tre dalla Serie A
Altre notizie I fatti del giorno
Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può... Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo,... Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
Desire Doue è il Golden Boy 2025. Tutti i premi e le dichiarazioni, c'è anche Pio... Desire Doue è il Golden Boy 2025. Tutti i premi e le dichiarazioni, c'è anche Pio Esposito
Gran Galà del Calcio 2025 a fortissime tinte azzurre: McTominay MVP, Conte re degli... Gran Galà del Calcio 2025 a fortissime tinte azzurre: McTominay MVP, Conte re degli allenatori
Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata... Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata
Il Bologna si ferma dopo oltre 2 mesi. Cremonese corsara grazie alla prima doppietta... Il Bologna si ferma dopo oltre 2 mesi. Cremonese corsara grazie alla prima doppietta di Vardy
Serie B, 14ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW Serie B, 14ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese... La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
2 "È venuto da me, si è scusato": Borussia Dortmund, pace fatta tra Guirassy e Kovac
3 Bologna, Orsolini: "Gara stregata. Sono sconsolato. Sconfitta che ci servirà da lezione"
4 Thiago Silva, che orgoglio: primo contratto da professionista per il figlio con il Chelsea
5 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Immagine top news n.1 Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
Immagine top news n.2 Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto. Settimana bianca? Famiglia importante"
Immagine top news n.4 De Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio"
Immagine top news n.5 Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Immagine top news n.6 Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Ferrarese su Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: “Rimini, una ferita aperta. Servono meno squadre e più controlli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Manna: "Non pensavamo che lo United potesse privarsi McTominay"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
Immagine news Serie A n.4 Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta, l'incidente con la Norvegia non ci smonta"
Immagine news Serie A n.5 Stramaccioni sta con Conte: "Dopo Bologna se ne sono dette di tutte ma il Napoli è sano"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Orsolini: "Gara stregata. Sono sconsolato. Sconfitta che ci servirà da lezione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ferrarese su Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, emergenza terzini per Possanzini: il tecnico studia le soluzioni per la Reggiana
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia è tutta di Brera Holdings: acquistate le quote di Andrea Langella
Immagine news Serie B n.4 Antenucci sul Bari: "La finale col Cagliari grande rimpianto. Fu uno 'spettro' per chi rimase"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Pedro Mendes potrebbe partire a gennaio: due club sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, confronto fra i giocatori e i tecnici Foti e Gregucci: si cerca la chiave di volta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Orgoglioso della prova di tutti, dedico il derby al presidente"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Cavion: "Sono tornato per la Serie B. Speriamo che sia il momento giusto"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Faggiano: "Preso Longobardi, interverremo ancora sul mercato"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele dopo la disfatta nel derby: "Dobbiamo soltanto chiedere scusa"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana in crisi, Raffaele si gioca tanto nella prossima sfida con il Trapani
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati dei posticipi: disfatta Salernitana a Benevento. Pari per Brescia e Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…