Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Galata Rizzardini: "Orgogliosi delle partnership con UEFA e Serie C"

Galata Rizzardini: "Orgogliosi delle partnership con UEFA e Serie C"TUTTO mercato WEB
Camillo Demichelis
Oggi alle 19:30Altre Notizie
Camillo Demichelis

Matteo Galata Rizzardini, Sales Manager B2B di Decathlon ha raccontato, in un’intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, come l’azienda si posizioni oggi al fianco delle organizzazioni sportive.

Decathlon è storicamente il punto di riferimento per lo sportivo praticante, ma con la divisione dedicata al B2B state ampliando notevolmente il vostro raggio d'azione verso aziende e club. In questa fase di evoluzione del brand, come si posiziona oggi Decathlon al fianco delle organizzazioni sportive? Qual è la visione che vi porta a dialogare sempre più strettamente con le club e le società?
"Grazie per questa domanda, che tocca il cuore della nostra trasformazione. Oggi Decathlon non vuole essere solo un retailer, ma un ecosistema integrato che promuove attivamente uno stile di vita sportivo. La nostra visione è legittimare la nostra presenza proprio lì dove lo sport si vive: nei luoghi di pratica. Il nostro dialogo con il territorio parte da una missione sociale precisa: combattere l'abbandono sportivo giovanile. Lavoriamo a stretto contatto con le scuole e le Pubbliche Amministrazioni, veicolando lo sport attraverso i club a noi affiliati. Vogliamo accendere la passione nei più giovani e garantire che questa fiamma non si spenga crescendo. Questo ecosistema abbraccia anche il mondo del lavoro: supportiamo le aziende con programmi di welfare mirati, perché crediamo che il wellbeing dei dipendenti passi imprescindibilmente da una vita attiva. Infine, arriviamo ai Club, che sono il motore dello sport italiano. Con la nostra divisione B2B, vogliamo essere un partner a 360°, offrendo prodotti e servizi accessibili per rendere lo sport sempre più democratico e sostenibile per le società. La nostra vera forza, però, risiede nella territorialità: non siamo un'entità astratta. Con oltre 70 esperti B2B dislocati capillarmente in tutta Italia, garantiamo una presenza fisica e costante. Questo ci permette di incontrare i club di persona, di capire le loro esigenze specifiche e di costruire soluzioni personalizzate. È questa prossimità umana e geografica che ci permette di essere davvero al fianco delle organizzazioni sportive".

Nel mondo del calcio avete grandi partnership in attivo dalla UEFA alla Serie C, quali sono oggi i servizi che potete mettere a disposizione dei club e dei partner con cui collaborate?
"Le partnership con UEFA e Serie C sono per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto sono la nostra 'prova del nove'. Scendere in campo su palcoscenici così prestigiosi sancisce la tecnicità dei nostri prodotti. Ma attenzione, questo non cambia il nostro DNA, anzi lo rafforza. L'obiettivo resta l'accessibilità: vogliamo offrire quella stessa tecnologia a tutti, mantenendo i prezzi democratici che ci contraddistinguono. Inoltre, collaborare con questi partner e con i nostri ambassador ci permette di co-creare: ascoltiamo feedback dei professionisti per sviluppare prodotti che possano accompagnare tutti gli sportivi. Per quanto riguarda i servizi ai Club, la nostra offerta è pensata per risolvere problemi concreti. Oltre alla fornitura tecnica completa – dal pallone all'accessorio da allenamento – puntiamo molto sull'identità. Con le divise sublimate, diamo ai club la possibilità di raccontare la propria storia e i propri colori sulla maglia, senza limiti creativi. Ma la vera rivoluzione è gestionale. Sappiamo quanto pesi per una società gestire il magazzino e le taglie sbagliate. Per questo abbiamo lanciato il Progetto Boutique. Il Progetto Boutique prevede la creazione di uno shop online dedicato al club, dove ogni tesserato può acquistare in autonomia, scegliendo la taglia corretta e ricevendola direttamente. Alleggeriamo così la società dalla gestione concreta di stock ed incasso. Infine, chiudiamo il cerchio con la fidelizzazione e la visibilità. Stiamo rinnovando totalmente il nostro programma Membership, che offrirà premialità e servizi esclusivi sempre più ricchi per i tesserati. E per i Club PRO, mettiamo a disposizione la nostra forza fisica: spazi dedicati all'interno dei nostri negozi per comunicare la partnership e vendere il loro merchandising ufficiale".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Decathlon entra nel calcio professionistico: i palloni della Ligue1 saranno firmati... Decathlon entra nel calcio professionistico: i palloni della Ligue1 saranno firmati Kipsta
Altre notizie Altre Notizie
Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr): il tabellino della gara Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr): il tabellino della gara
Galata Rizzardini: "Orgogliosi delle partnership con UEFA e Serie C" Esclusiva TMWGalata Rizzardini: "Orgogliosi delle partnership con UEFA e Serie C"
Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Thermes: il cordoglio della Roma Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Thermes: il cordoglio della Roma
Atalanta-Cagliari 4-0: il tabellino della gara Atalanta-Cagliari 4-0: il tabellino della gara
Abodi, Licia Colò, il principe Alberto di Monaco: a Roma l'ultimo saluto a Nicola... Abodi, Licia Colò, il principe Alberto di Monaco: a Roma l'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli
Italia eSports: a dicembre finali di Europeo e Mondiale fra Londra e Riyad Italia eSports: a dicembre finali di Europeo e Mondiale fra Londra e Riyad
Fondi pubblici del cinema a club di calcio: la Procura di Roma indaga sui finanziamenti... Fondi pubblici del cinema a club di calcio: la Procura di Roma indaga sui finanziamenti di Banca Progetto
A Roma i funerali di Pietrangeli, il figlio: "Ci aspettavamo affetto, ma non così... A Roma i funerali di Pietrangeli, il figlio: "Ci aspettavamo affetto, ma non così tanto"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
2 Vieri: "Quando entro allo stadio mi prende la tristezza. Donne? Il primo pensiero era fare gol"
3 Vlahovic ha deciso: si opera. Intervento a Londra o Turku, rientrerà non prima di marzo
4 Juventus, c'è lesione al menisco per Gatti; Vlahovic ha deciso di operarsi: e top news delle 13
5 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori
Immagine top news n.1 Pastorello a 360°: "Contratti di otto anni non sono d'aiuto. Pradè un gran signore"
Immagine top news n.2 Mainoo, il Napoli pronto ad accelerare. Goretzka resta il sogno
Immagine top news n.3 Prima di Lucca il Napoli ci ha provato per Bonny. Pastorello: "Inter la più determinata"
Immagine top news n.4 La FIFA aiuta i club europei, malumore in Africa. Caso Roma: ok Ndicka, si attende per El Aynaoui
Immagine top news n.5 Milan, Allegri risponde a Sarri sulle postazioni VAR: "Non dobbiamo deciderlo noi"
Immagine top news n.6 Juventus, il report medico su Gatti: "Lesione del menisco mediale, sarà necessario l'intervento"
Immagine top news n.7 Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, ripartire col 4-2-3-1 e un'altra mentalità"
Immagine news Serie C n.2 Renate, Magoni: “Il nostro modello? Pochi prestiti e tanti giovani di proprietà"
Immagine news Serie A n.3 Jonathan David può esplodere ore nella Juve? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli-Cagliari 1-1 (9-8 d.c.r), le pagelle: che sorpresa Vergara, Esposito cambia il match
Immagine news Serie A n.2 Inter, Thuram: "Servirà una gara seria stasera. Esposito? Felici di averlo"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Thuram, chance per Luis Henrique e Diouf
Immagine news Serie A n.4 Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Kolasinac fantastico, Maldini deve mettere intensità in allenamento"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri conferma: "Pulisic recuperato. Per Fofana ci siamo quasi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari in crisi, Di Cesare: "Mi sento responsabile, ma con Vivarini ne usciremo"
Immagine news Serie B n.2 Suditorl, \Davi: "Da piccolo avevo paura di giocare a calcio. Adesso sono in B con mio fratello"
Immagine news Serie B n.3 Dal Como al Catanzaro: Cassandro, il “braccetto” che studia per il suo futuro
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Bari, i convocati di Vivarini: assenti Darboe, Maggiore e Pereiro
Immagine news Serie B n.5 Empoli, si ferma Curto: lesione al bicipite femorale destro per il difensore centrale
Immagine news Serie B n.6 La Lega Serie B sostiene la DCPS attraverso il progetto #IOVALGO – Il Calcio è di tutti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Dolomiti Bellunesi batte 1-0 l'Inter U23 nel recupero della 14ª giornata
Immagine news Serie C n.2 Lega Pro, accordo di tre anni con l'Agenzia Generale Cattolica di Firenze
Immagine news Serie C n.3 Marani: “Rimini escluso? Rinnovo l'appello: chi non ha la forza economica faccia un passo indietro"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Casarotto regala la vittoria alla Casertana: 1-0 con l'Atalanta U23
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, Banchieri si presenta: "Da avversario ho sempre apprezzato questo club"
Immagine news Serie C n.6 Renate, Magoni: “Il nostro modello? Pochi prestiti e tanti giovani di proprietà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Venezia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.4 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.6 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?