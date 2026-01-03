Doppio colpo del SudTirol, Bardi a Mantova e Sala ad Avellino. Il mercato della Serie B

Il primo giorno di mercato in Serie B si è aperto con la cessione annunciata dell’esterno offensivo Estanis Pedrola da parte della Sampdoria: lo spagnolo ha fatto ritorno in patria per giocare con il Las Palmas in prestito con diritto di riscatto. I blucerchiati nella giornata di domani potrebbero però annunciare l’arrivo di ben quattro giocatori: Mitoglou in difesa, Salvatore Esposito a centrocampo, Begic e Brunori in attacco con il portiere Martinelli della Fiorentina che sarebbe ormai vicinissimo a trasferirsi in Liguria.

Il SudTirol ha invece annunciato un doppio colpo in entrata: a centrocampo è arrivato Marco Frigerio dal Lecco, mentre in attacco è stato acquistato l’esperto Simone Verdi che era fuori lista a Como e ha firmato un semestrale con opzione per un ulteriore anno. Dal club lariano è sceso in Serie B anche un altro giocatore che era finito ai margini come il laterale sinistro Marco Sala che ha firmato con l’Avellino con cui si allenava già da qualche settimana con il benestare dei lombardi.

Il Mantova ha invece rinforzato la propria porta con un altro giocatore d’esperienza come Francesco Bardi che lascia, in prestito con obbligo condizionato, il Palermo dopo pochi mesi segnati da un infortunio che lo ha fatto scivolare alle spalle di Joronen nelle gerarchie.

Per quanto riguarda i rumors: lo Spezia sta chiudendo per la cessione di Andrea Cistana in prestito secco al Bari ed è pronto a rinforzare la propria retroguardia con Leonardo Sernicola della Cremonese e Cas Odenthal del Sassuolo, oltre a blindare l’esterno Giuseppe Aurelio. La Reggiana ha invece tesserato l’uruguayano Martin Suarez per il centrocampo e lavora anche per quello Augusto Owusu della Juventus Next Gen già cercato in estate. La Juve Stabia ha invece messo le mani sul talentuoso brasiliano Dos Santos del Saluzzo in Serie D, mentre il Venezia stringe per Giuseppe Ambrosino del Napoli e Simone Panada dell’Atalanta Under 23.

L’Empoli infine ha annunciato il suo nuovo direttore sportivo: si tratta di Stefano Stefanelli fresco d’addio alla Juventus.