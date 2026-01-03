Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ecco Manor Solomon: nasce la nuova Fiorentina di Fabio Paratici

Ecco Manor Solomon: nasce la nuova Fiorentina di Fabio ParaticiTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Ivan Cardia

Fabio Paratici, che non è ancora ufficialmente l’uomo mercato della Fiorentina - lo diventerà prima dell’Epifania - batte già un colpo. Il club viola ha infatti ufficializzato l’arrivo di Manor Solomon, esterno offensivo prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, dopo aver vestito la maglia del Villarreal nella prima metà di stagione.

Il giocatore, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, è arrivato in mattinata a Firenze, per poi sottoporsi alle visite mediche di rito e firmerà il contratto con i viola, fino al termine della stagione. A fargli l’in bocca al lupo, anche la Federcalcio israeliana: "Firenze, preparati per un po' di magia! Manor Solomon si unisce alla Fiorentina. Auguriamo al nostro Manorinho la migliore fortuna in questo nuovo entusiasmante capitolo in Serie A. Sappiamo che brillerai!”.

L’acquisto di Solomon è solo il primo di una piccola grande rivoluzione, che dovrebbe riguardare molti elementi della rosa attualmente a disposizione di Paolo Vanoli, e c’è da capire se non coinvolgerà lo stesso allenatore gigliato. Tante le uscite: Richardso, Martinelli (destinato alla Sampdoria), Viti, Nicolussi Caviglia. Ma anche Dzeko e Marì sono possibili partenti, mentre Gudmdundsson e Dodò hanno chiesto la cessione. E potrebbe non finire qui.

Articoli correlati
Fiorentina, Solomon ritrova Dodò: "Come un fratello". E lui: "Che gioia riaverti"... Fiorentina, Solomon ritrova Dodò: "Come un fratello". E lui: "Che gioia riaverti"
Solomon ha già le idee chiare: "Qui per aiutare la Fiorentina a risollevarsi" Solomon ha già le idee chiare: "Qui per aiutare la Fiorentina a risollevarsi"
Manorinho Solomon alla Fiorentina, la Federcalcio israeliana: "Firenze, preparati... Manorinho Solomon alla Fiorentina, la Federcalcio israeliana: "Firenze, preparati alla magia"
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 18^ giornata Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 18^ giornata
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan... Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde... La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma... Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma
Ecco Manor Solomon: nasce la nuova Fiorentina di Fabio Paratici Ecco Manor Solomon: nasce la nuova Fiorentina di Fabio Paratici
La Lazio riabbraccia Sarri dopo l'intervento al cuore e saluta Castellanos: ora i... La Lazio riabbraccia Sarri dopo l'intervento al cuore e saluta Castellanos: ora i colpi
Doppio colpo del SudTirol, Bardi a Mantova e Sala ad Avellino. Il mercato della Serie... Doppio colpo del SudTirol, Bardi a Mantova e Sala ad Avellino. Il mercato della Serie B
Rocchi risponde alla Lazio: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domattina... Rocchi risponde alla Lazio: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domattina lascio"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
2 Lazio, i movimenti dopo l'addio a Castellanos: da Pedraza a Maldini e Panichelli, il punto
3 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
4 Bartesaghi: "Leao mi chiede sempre un assist, ma io gli rispondo: 'Tempo al tempo'"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Immagine top news n.1 La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte
Immagine top news n.2 Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma
Immagine top news n.3 Pisacane chiede di far rivedere il mani di Ricci su Kilicsoy: "Non era rigore, devo essere onesto"
Immagine top news n.4 Com’è andato l’esordio in Serie A col Milan di Niclas Fullkrug
Immagine top news n.5 Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Leao decisivo, Zappa opaco. Debutto per Fullkrug
Immagine top news n.6 Il Milan si gode Leao, fa esordire Fullkrug e torna in vetta alla classifica: Cagliari battuto 1-0
Immagine top news n.7 Milan, Tare: "Tutti sorpresi dalla forma fisica di Fullkrug. Siamo vigili per il difensore"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Napoli, estasi Vergara: "Che sogno l'esordio: ho voluto tutta la famiglia al Maradona"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, i movimenti dopo l'addio a Castellanos: da Pedraza a Maldini e Panichelli, il punto
Immagine news Serie A n.4 Bartesaghi: "Leao mi chiede sempre un assist, ma io gli rispondo: 'Tempo al tempo'"
Immagine news Serie A n.5 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
Immagine news Serie A n.6 Milan, De Winter: "Ci aspettavamo questo Cagliari, erano in fiducia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, gli occhi dello Schalke 04 su Hadzikadunic. Ma l'assalto non sarebbe immediato
Immagine news Serie B n.2 Spezia, nel futuro di Onofri c'è di nuovo la Romagna: andrà in prestito al Forlì
Immagine news Serie B n.3 Venezia, si stringe col Napoli per Ambrosino: lunedì possibile incontro decisivo
Immagine news Serie B n.4 Modena, in attesa di De Luca si sfoltisce l'attacco: Caso, Mendes e Strizzolo verso l'addio
Immagine news Serie B n.5 Spezia, c'è l'accordo con la Cremonese per Sernicola: arriverà in prestito secco
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, ci siamo per l'arrivo di Dos Santos. Arriva l'indizio sui social
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, occhi su Gunduz della Triestina. Il ds Faggiano prepara l'affondo
Immagine news Serie C n.2 Trapani, ecco il nuovo attaccante: tesserato il rumeno Stanciuc. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, non solo Cancellieri per la corsia mancina: spunta anche il nome di Tonetto
Immagine news Serie C n.4 Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Roma, Palladino vuole rovinare il ritorno a Bergamo di Gasperini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…