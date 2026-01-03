Ecco Manor Solomon: nasce la nuova Fiorentina di Fabio Paratici

Fabio Paratici, che non è ancora ufficialmente l’uomo mercato della Fiorentina - lo diventerà prima dell’Epifania - batte già un colpo. Il club viola ha infatti ufficializzato l’arrivo di Manor Solomon, esterno offensivo prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, dopo aver vestito la maglia del Villarreal nella prima metà di stagione.

Il giocatore, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, è arrivato in mattinata a Firenze, per poi sottoporsi alle visite mediche di rito e firmerà il contratto con i viola, fino al termine della stagione. A fargli l’in bocca al lupo, anche la Federcalcio israeliana: "Firenze, preparati per un po' di magia! Manor Solomon si unisce alla Fiorentina. Auguriamo al nostro Manorinho la migliore fortuna in questo nuovo entusiasmante capitolo in Serie A. Sappiamo che brillerai!”.

L’acquisto di Solomon è solo il primo di una piccola grande rivoluzione, che dovrebbe riguardare molti elementi della rosa attualmente a disposizione di Paolo Vanoli, e c’è da capire se non coinvolgerà lo stesso allenatore gigliato. Tante le uscite: Richardso, Martinelli (destinato alla Sampdoria), Viti, Nicolussi Caviglia. Ma anche Dzeko e Marì sono possibili partenti, mentre Gudmdundsson e Dodò hanno chiesto la cessione. E potrebbe non finire qui.