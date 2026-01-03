La Lazio riabbraccia Sarri dopo l'intervento al cuore e saluta Castellanos: ora i colpi

Maurizio Sarri è tornato a Formello dopo l’intervento al cuore. La Lazio lo ha celebrato su Instagram con la frase "Comandante on the pitch", confermando la sua presenza per la sfida al Napoli, che per il tecnico toscano sarà un ritorno al passato: niente conferenza stampa, ma Sarri dovrebbe essere regolarmente in panchina.

Non ci sarà con lui, e nemmeno in campo, Valentin Castellanos: in attesa dell'ufficialità, l’attaccante argentino può considerarsi di fatto un nuovo giocatore del West Ham. Nelle casse della Lazio finiranno circa 30 milioni di euro, di cui il 15% spetterà al New York City. Nella giornata appena conclusa, il Taty ha svuotato il proprio armadietto e salutato squadra e staff, pronto a cominciare la nuova avventura in Premier League. Decisiva la sua volontà di restare in Europa, preferendo Londra al Flamengo.

La cessione sblocca ora il mercato in entrata: Sarri aspetta l'annuncio per abbracciare ufficialmente Lorenzo Insigne, già pronto a firmare fino al 2026 con opzione 2027. Ma dovrebbe arrivare almeno un altro attaccante: il tentativo è quello di arrivare a Giacomo Raspadori, anche se la Roma è in pole. Nel mirino anche un centrocampista, con Lazard Samardzic come nome più gradito. In uscita anche Nuno Tavares, destinato all’Al Ittihad: in caso di partenza, possibile assalto a Pedraza del Villarreal.