Doppio colpo dell'Entella. Spezia e Palermo fra le più attive. Il punto mercato in Serie B

Nella giornata appena passata è stata la Virtus Entella a piazzare due colpi ufficiali in entrata: il club ligure ha infatti prelevato a titolo definitivo dalla Juventus il difensore Riccardo Turicchia, esterno sinistro classe 2003, e dall’Audace Cerignola l’attaccante Luigi Cuppone, classe ‘97. Sempre restando alle ufficialità il Mantova ha messo sotto contratto l’attaccante Nicolò Buso del Catanzaro, il SudTirol si è aggiudicato l’esperto centrocampista Domen Crnigoj, mentre la Sampdoria ha prelevato il giovane Fabio Badarau dalla Primavera della Juventus.

In casa Palermo si continua a lavorare per riportare in Sicilia il difensore Giangiacomo Magnani attualmente in forza alla Reggiana – che ha ceduto il giovane Tomas Lepri alla Sambenedettese – e per acquistare il centrocampista offensivo Dennis Johnsen della Cremonese che andrebbe così a sostituire quel Matteo Brunori già approdato alla Sampdoria. I rosanero inoltre sono in corsa per l’esterno destro Rui Modesto in uscita dall’Udinese e molto ambito in Serie B oltre che all’estero. La Juve Stabia ha invece messo le mani su Christian Dalle Mura che arriverà a titolo definitivo dal Cosenza e firmerà un contratto di un anno e mezzo coi campani dove andrà a sostituire Giacomo Stabile passato al Bari.

Lo Spezia vede invece allontanarsi l’obiettivo numero uno per l’attacco, quel Pedro Mendes del Modena che non è convinto della destinazione nonostante i due club abbiano trovato l’accordo totale per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto. Ora la dirigenza ha virato su Laurs Skjellerup del Sassuolo oltre che al solito M’Bala Nzola in uscita dal Pisa e di proprietà della Fiorentina. La società ligure si consola però con un doppio colpo a centrocampo: sono infatti in arrivo sia il giovane Alessandro Romano, in prestito dalla Roma, sia l’esperto Mattia Valoti, a titolo definitivo dopo l’addio alla Cremonese.

Altri due attaccanti potrebbero poi approdare nuovamente in Serie B in questo mercato: il primo è quel Sydney van Hooijdonk, attualmente al NAC Breda, che è seguito dall’Avellino e in passato ha vestito le maglie di Bologna e Cesena, il secondo invece è Louis Thomas Buffon del Pisa che piace a Modena e Juve Stabia.