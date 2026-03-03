In Premier quasi un gol su 5 arriva da piazzato, ma l'Inghilterra è divisa: cala il tempo effettivo

In Inghilterra il dibattito è diventato rovente. C’è chi invoca un ritorno al “vero calcio”, stanco di una Premier League giudicata sempre più ingabbiata da meccanismi eccessivamente studiati. Sul Telegraph, Jason Burt non usa mezzi termini: “Basta. È troppo. Torniamo al calcio”, è il senso di una riflessione che si inserisce in una settimana di critiche serrate.

Nel mirino finiscono soprattutto i calci piazzati: 138 gol stagionali, pari al 17,6% del totale, un dato in crescita. “Sono occasioni da sfruttare, ma il modo in cui si verificano è riduttivo, tra trattenute, blocchi e tempi infiniti. Gli arbitri hanno rinunciato a controllare. È davvero così che vogliamo vedere il gioco?”, scrive Burt. Non una bocciatura degli specialisti (su tutti, ovviamente, viene citato Mikel Arteta), definiti “un’innovazione intelligente”, ma dell’enfasi esasperata che sacrifica creatività e rischio.

Altro capitolo: la Var, per cui si perde troppo tempo - si legge -. E arriva una proposta: se in 60 secondi non si risolve, resta la decisione di campo. Poi fuorigioco millimetrici e caos sul fallo di mano, che “trasformano il calcio in un videogioco”. L'analisi dei Telegraph sul calcio in Inghilterra è dura e comprende anche altri aspetti di cui si discute anche in Italia, come il possesso palla sterile e soprattutto il poco tempo effettivo.

Critiche anche al cosiddetto “calcio a ferro di cavallo”, sterile possesso laterale che scoraggia l’uno contro uno, e alle perdite di tempo: palla in gioco mediamente per 55 minuti e 27 secondi, appena il 55,2% della gara. Numeri e sensazioni che alimentano una domanda sempre più diffusa: la Premier sta perdendo spettacolo?