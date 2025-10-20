Il Bologna rompe il digiuno in trasferta: 0-2 al Cagliari nel segno del solito Orsolini

Torna a vincere anche lontano dal Dall'Ara il Bologna di Vincenzo Italiano. Primo successo esterno per i felsinei che grazie alle reti di Emil Holm, nel primo tempo, e di Riccardo Orsolini, nella ripresa, hanno battuto per 0-2 il Cagliari. Ancora una volta decisivo dunque il numero 7 degli emiliani, capocannoniere della Serie A con cinque gol nelle prime sette giornate, visto che i sardi non si sono mai arresi e la partita è rimasta in bilico fino al minuto numero 80, quello del raddoppio firmato, appunto, dall'esterno italiano.

Soddisfatto Vincenzo Italiano nel post gara, soprattutto per aver interrotto il digiuno in trasferta: "Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori casa e sono molto felice, soprattutto perché lo abbiamo fatto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, adesso avremo tre trasferte complicate". Parole poi anche su Orsolini: "Sa di essere un giocatore importante, sono contento di quanto sta facendo. Sa che può cambiare la partita, che può dare un contributo importante al gruppo e quando ho deciso di farlo entrare sapevo che sarebbe sicuramente stato una pedina che avrebbe potuto cambiare la partita".

Dall'altra parte Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, non è voluto tornare sull'episodio del gol annullato a Felici, per un fuorigioco di Adopo che ha ostacolato un difensore avversario: "Mi sono promesso che non avrei mai commentato le decisioni arbitrali e non lo farò". L'allenatore dei sardi ha parlato anche delle condizioni fisiche di Yerry Mina, uscito al 68': "Ha sentito un fastidio ma dice di essersi fermato in tempo".