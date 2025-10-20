Il Genoa sbatte su Suzuki: il Parma conquista un punto importante, a Marassi è 0-0

Finisce in parità la sfida del "Ferraris" fra Genoa e Parma. Tanto amaro in bocca per i rossoblu di Patrick Vieira che impattano 0-0 contro i ducali grazie ad un super Suzuki, protagonista al 96' di un calcio di rigore neutralizzato a Cornet. I padroni di casa sono stati i più pericolosi specie nel secondo tempo, a causa anche di una superiorità numerica arrivata con l'espulsione per doppio giallo di Ndiaye. Il portiere gialloblù però è salito in cattedra salvando prima su Malinovskyi poi su Masini ed infine su Ekhator mettendo il punto esclamativo sul pareggio genovese.

Al termine del match, Patrick Vieira ha commentato in conferenza stampa: "Credo che i fischi non siano sulla prestazione e sull'atteggiamento. Sul fatto che non abbiamo segnato li capisco bene e noi dobbiamo accettarlo. Si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere. Alla fine il punto va bene a loro mentre a noi no".

Sorride invece Carlos Cuesta: "Porto una mentalità di stare sempre insieme in qualsiasi situazione. Senza soffermarsi sul problema ma cercare la soluzione e che quando uno sbaglia gli altri sono con lui. E' una parte del nostro spirito che sarà importante per il percorso. Proveremo sempre ad avere questo atteggiamento".