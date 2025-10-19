Live TMW Bologna, Italiano: "Tre punti importanti fatti fuori dal Dall'Ara. Orsolini sa di essere importante"

Sorride e festeggia il Bologna di mister Italiano che, in un pomeriggio soleggiato di ottobre, vince contro il Cagliari alla Unipol Domus 2-0. Una bella prestazione quella messa in campo dagli emiliani che portano a casa i tre punti. Al termine del match, proprio il tecnico Italiano ha analizzato la prestazione dei suoi.

17:05 La conferenza stampa comincerà a breve.

17:19 Comincia la conferenza stampa.

Una partita importante con una vittoria importante in un campo difficile...

"Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori dal Dall'Ara, sono molto felice di quanto fatto, soprattutto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, perché ora ci sono tre trasferte complicate. Questa è andata, ora dobbiamo concentrarci anche per l'Europa League. Dobbiamo cercare sempre di aggiungere punti e usare sempre la testa".

Cosa ha detto ad Orsolini che sta diventando il nuovo bomber del Bologna?

"Orsolini sa di essere un giocatore importante, sono contento di quanto sta facendo. Sa che può cambiare la partita, che può dare un contributo importante al gruppo e quando ho deciso di farlo entrare, sapevo che sarebbe sicuramente stato una pedina che poteva cambiare il gioco".

Si aspettava un inizio così?

"Quelli di oggi sono tre punti importanti, fatti in uno stadio difficile. A Cagliari c'è sempre un ambiente complicato, perdo sempre tre anni di vita quando devo preparare questo match. Dopo aver lavorato con la squadra più che dimezzata per le Nazionali, arrivare qui e vincere, è sicuramente una soddisfazione. C'è ancora da lavorare però. Abbiamo commesso qualche sbavatura ma nel complesso siamo stati attenti e siam riusciti a contenere il Cagliari. La squadra si sta amalgamando bene, abbiamo ancora margine di miglioramento".

17:29 Termina la conferenza stampa.