Il Modena piazza il colpo De Luca. Squizzato passa alla Virtus Entella
Anche nella giornata dell'Epifania, le ufficialità in Serie B non sono mancate. Il colpo di giornata lo ha messo a segno il Modena, che ha ingaggiato l'attaccante Manuel De Luca:
"Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Cremonese le prestazioni sportive di Manuel De Luca, con diritto di riscatto e/o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il «Cigno» indosserà la maglia n°99".
Anche la Virtus Entella ha fatto la voce grosse nell'ultimo giorno delle festività invernali. Il club di Chiavari ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo il centrocampista Niccolò Squizzato
"Squizzato è dell’Entella. Il centrocampista centrale, classe 2002, si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dal Pescara".
Dopo due colpi importanti in entrata, anche una risoluzione: protagonista il portiere Federico Botti che ha risolto il contratto con il Mantova:
"Mantova 1911 comunica la risoluzione consensuale firmata in data odierna dal portiere Federico Botti al quale va il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia biancorossa e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni".
