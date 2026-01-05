TMW Modena, domani è il giorno di De Luca. Con lo Spezia al rush finale per Pedro Mendes

Come già emerso, è ormai tutto fatto per l'arrivo di Manuel De Luca al Modena, con il club canarino che da tempo - come avevamo anticipato - stava trattando con la Cremonese per il passaggio dell'attaccante, che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, verrà ufficializzato nella giornata di domani. E sarà quindi a disposizione per la ripresa del campionato di Serie B, fissata al weekend prossimo ad arrivare.

Questa operazione di mercato, però, chiuderà un po' le porte a Pedro Mendes, che lascerà quindi il Modena. O meglio, dovrebbe lasciare. In piedi, come già noto, una trattativa con lo Spezia: la possibile operazione si dovrebbe concretizzare con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ma per il momento il giocatore portoghese non ha dato ancora il definitivo 'ok', anche se c'è massimo ottimismo per la fumata bianca. Che i bianconeri sperano di avere già domani.

Saranno quindi ore calde per le società chiamate in causa, ma chiaramente c'è da parte di tutti la volontà di accelerare i tempi, per far sì che si abbiano i rinforzi richiesti già appunto a partire dal weekend, che segnerà la ripresa del campionato cadetto dopo la sosta natalizia ormai archiviata. Non resta che attendere.