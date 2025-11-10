Il Napoli perde e non segna più, Conte si dice preoccupato. Il Bologna di Italiano gioca da big

Il Bologna mette la freccia e batte il Napoli 2-0 al Dall’Ara, accorciando in classifica e portandosi a una sola lunghezza dai campioni d’Italia. Una vittoria netta, firmata dalla squadra di Vincenzo Italiano nell’undicesima giornata di Serie A: gol di Dallinga al 50’, al primo centro nel torneo, e raddoppio di Lucumí al 66’, alla sua prima rete assoluta nella competizione. I rossoblù, reduci dal successo sul Parma e dal pari europeo col Brann, allungano la loro striscia positiva: otto gare senza sconfitte in campionato.



Per il Napoli, invece, terza gara di fila senza gol e un segnale d’allarme potentissimo: Conte fa i conti con una squadra spenta e preoccupante. Bologna brillante, dominante e feroce nei duelli, persino dopo il doppio vantaggio. Italiano - presente in panchina, sostituito dal vice Niccolini solo per le interviste - si gode anche la favola del 17enne Pessina, entrato al 5’ per l’infortunio di Skorupski e protagonista di una serata da ricordare. “Oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Questo è un gruppo sano e forte”, ha dichiarato Niccolini.

Sul fronte Napoli, parole pesanti di Antonio Conte: “Loro avevano più energia, voglia ed entusiasmo… Sono preoccupato. Una squadra indicata come protagonista assoluta che perde cinque partite: c’è qualcosa che non va”. L’allenatore elogia però Højlund: “Forse è stato il migliore in campo”. Deluso anche Alessandro Buongiorno: “C’è delusione… Vedremo con il mister gli errori e lavoreremo dopo la sosta”.

Il Bologna vola, il Napoli si interroga: la sosta arriva nel momento più delicato della gestione Conte.