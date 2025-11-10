Serie B, il riepilogo della 12esima giornata: il Monza vola in vetta, male Pescara e Samp
La 12ª giornata di Serie B regala gol, sorprese e conferme, con il Monza che conquista la vetta della classifica grazie al successo per 2-0 sul campo del Pescara. Decisive le reti di Keita e Kolpani, che spingono la squadra di Palladino in testa a quota 26 punti, approfittando del pareggio del Modena, fermato sul 2-2 dal Frosinone nonostante la rimonta completata da Massolin nel recupero.
Alle loro spalle si conferma il Cesena, protagonista di un netto 3-0 sull’Avellino con i gol di Ciervo, Shpendi e Blesa, che rilanciano i romagnoli nella corsa promozione. Sorride anche il Venezia, che supera 3-1 la Sampdoria al Penzo: protagonisti Busio, Hainaut e Fila, mentre per i blucerchiati il gol di Henderson serve solo a limitare i danni in una partita dominata dai lagunari.
Importante vittoria anche per la Juve Stabia, che batte 1-0 il Palermo con una rete di Cacciamani, mentre Empoli-Catanzaro finisce 1-0 grazie al rigore di Shpendi. Pari a reti bianche tra Reggiana e Virtus Entella, mentre Sudtirol-Carrarese termina 1-1 con un botta e risposta tra Schiavi e Odogwu. Nelle zone basse, Spezia e Bari si dividono la posta (1-1), mentre il Mantova batte il Padova grazie a Ruocco.
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
Cesena-Avellino 3-0
27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi, 52' Blesa
escara-Monza 0-2
(28’ Keita, 48’ Kolpani)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.