Farioli vince, Mourinho si fa rimontare sul 2-2: solo lo Sporting tiene il passo del Porto
Si chiude l'11^ giornata della Primeira Liga portoghese. Dopo la vittoria di venerdì dello Sporting Lisbona, nei piani alti della classifica arriva il passo falso del Benfica di Mourinho, fermato sul 2-2 dal Casa Pia dopo essere andato in vantaggio per 2-0 (alle reti di Sudakov al 27' e Pavlidis su rigore al 60' hanno risposto l'autorete di Araujo al 65' e il gol di Nhaga al 91').
L'ex tecnico di Inter e Roma - che in Champions se la vedrà anche contro Napoli e Juventus nei prossimi mesi - rimane così a -6 dalla vetta. Che continua ad essere occupata dal Porto di Francesco Farioli, vincente di misura contro il Famalicao (gol di Froholdt al 36').
Risultati dell'11^ giornata nella Primeira Liga
Venerdì 7 novembre
Estoril - Arouca 4-3
Sabato 8 novembre
Alverca - Rio Ave 1-1
Tondela - Guimaraes 0-1
Santa Clara - Sporting Lisbona 1-2
Domenica 9 novembre
AVS - Gil Vicente 1-1
Estrela - Nacional 1-1
Famalicao - Porto 0-1
Benfica - Casa Pia 2-2
Braga - Moreirense 2-1
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Porto 31 punti
2. Sporting Lisbona 28
3. Benfica 25
4. Gil Vicente 23
5. Famalicao 19
6. Moreirense 18
7. Braga 16
8. Guimaraes 14
9. Estoril 13
10. CD Nacional 12
11. Rio Ave 12
12. Santa Clara 11
13. Estrela 11
14. Alverca 11
15. Casa Pia 9
16. Arouca 9
17. Tondela 6
18. AVS 3
