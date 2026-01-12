Il Parma fa il colpaccio nello scontro diretto col Lecce: il rosso a Banda è pesantissimo

Successo fondamentale per il Parma nel lunch game della 20^ giornata di Serie A. Favoriti dall'espulsione di Banda a inizio ripresa, i ducali prima riprendono e poi hanno la meglio su un Lecce che fino alla parità numerica aveva legittimato il momentaneo vantaggio. Dopo l'immediato vantaggio di Stulic, il pareggio ospite arriva al 64' con l'autogol di Tiago Gabriel, mentre il gol del definitivo 1-2 è segnato dal solito Pellegrino su assist di Bernabé da calcio d'angolo.

Le parole di Di Francesco

Oggi mi girano, ci siamo fatti male da soli, dopo una partita nella quale per 55 minuti c'è stata una sola squadra in campo, il Parma non sapeva come riprenderla. Poi invece di prendere i complimenti per come l'hai preparata prendi le critiche per come l'hai gestita. Mi dispiace, perché ho cercato di fare del bene alla squadra. Abbiamo preso gol su corner sull'unico uomo che era marcato. Ci sono situazioni che ti vanno male. Abbiamo avuto anche opportunità per raddoppiare".

Le parole di Cuesta

"La partita non è iniziata come volevamo. Loro sono riusciti a segnarci e a metterci pressione, noi non abbiamo avuto pulizia tecnica. Non riuscivamo a risalire come volevamo. Nel primo tempo però siamo andati in crescendo, dopo l'intervallo siamo riusciti a migliorare ulteriormente. Nel momento in cui c'è stata l'espulsione abbiamo avuto più tempo e più spazi per girare la palla e creare più pericoli. Sappiamo l'importanza di questi tre punti, ma adesso dobbiamo recuperare e pensare alla partita col Napoli".