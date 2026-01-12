Serie B, si è chiusa la 19ª giornata: volano Frosinone e Venezia, frenano Monza e Palermo

La 19ª giornata di Serie B ha regalato gol, ribaltoni e una classifica sempre più compatta alle spalle della capolista. In vetta resta il Frosinone, che supera 2-0 il Catanzaro nel finale e sale a quota 41, confermandosi squadra solida e cinica. Tiene il passo il Venezia, corsaro a Reggio Emilia con un netto 3-1 sulla Reggiana, mentre il Monza cade a sorpresa sul campo della Virtus Entella per un rigore nel finale.

Colpo importante dell’Avellino, che batte 2-1 la Sampdoria, mentre la Carrarese continua a sorprendere superando di misura il Bari. Successo esterno dell’Empoli a Cesena e pareggio spettacolare tra Juve Stabia e Pescara, deciso al 93’. In chiave playoff pesa il pari del Palermo a Mantova, raggiunto allo scadere, mentre il Padova ritrova i tre punti battendo il Modena. La classifica resta corta: dietro le prime tre, la lotta per playoff e salvezza è più aperta che mai.

SERIE B - 19ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 2-1

32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0

50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0

81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3

21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1

31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0

84'rig. Franzoni

Juve Stabia-Pescara 2-2

35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)

Cesena-Empoli 0-1

47’ Ilie

Mantova-Palermo 1-1

8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)

Padova-Modena 1-0

11’ Bortolussi, 91’ Lasagna