Serie B, si è chiusa la 19ª giornata: volano Frosinone e Venezia, frenano Monza e Palermo
La 19ª giornata di Serie B ha regalato gol, ribaltoni e una classifica sempre più compatta alle spalle della capolista. In vetta resta il Frosinone, che supera 2-0 il Catanzaro nel finale e sale a quota 41, confermandosi squadra solida e cinica. Tiene il passo il Venezia, corsaro a Reggio Emilia con un netto 3-1 sulla Reggiana, mentre il Monza cade a sorpresa sul campo della Virtus Entella per un rigore nel finale.
Colpo importante dell’Avellino, che batte 2-1 la Sampdoria, mentre la Carrarese continua a sorprendere superando di misura il Bari. Successo esterno dell’Empoli a Cesena e pareggio spettacolare tra Juve Stabia e Pescara, deciso al 93’. In chiave playoff pesa il pari del Palermo a Mantova, raggiunto allo scadere, mentre il Padova ritrova i tre punti battendo il Modena. La classifica resta corta: dietro le prime tre, la lotta per playoff e salvezza è più aperta che mai.
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-1
47’ Ilie
Mantova-Palermo 1-1
8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)
Padova-Modena 1-0
11’ Bortolussi, 91’ Lasagna
CLASSIFICA
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Sudtirol 19
Virtus Entella 19
Spezia 17
Bari 17
Sampdoria 17
Mantova 16
Pescara 14
