Serie B, 16ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Sedicesima giornata di Serie B che va in archivio con una netta differenza di rendimento fra le prime della classe e la seconda parte della graduatoria. Nel weekend, infatti, portano a casa otto delle prime nove, con la sola eccezione del Monza senza successi tra tre turni. Il Frosinone è alla quarta vittoria consecutiva, il Palermo e il Catanzaro alla terza. Molto bene anche il Venezia. In coda pareggiano Bari e Sudtirol, con la sola Carrarese che fa bottino pieno e si avvicina al treno playoff.
Di seguito gli approfondimenti di TMW:
Il punto sulla B: Juve Stabia super in casa, il Bari continua a non ingranare - Clicca qui!
FOCUS TMW - La Top11 di Serie B - Schiavi da Puskas! Cerofolini tiene a galla tutto il Bari - Clicca qui!
Serie B, i migliori giocatori dopo la 16ª giornata: Schiavi si prende la vetta - Clicca qui!
Serie B, i migliori portieri dopo la 16ª giornata: Joronen allunga al primo posto - Clicca qui!
Serie B, i migliori difensori dopo la 16ª giornata: Tiritiello guida, Bani insegue - Clicca qui!
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 16ª giornata: Schiavi sorpassa tutti - Clicca qui!
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 16ª giornata: Ghedjemis si consolida in vetta - Clicca qui!
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 16ª giornata: testa a testa Mignani-Alvini - Clicca qui!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.