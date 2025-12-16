Serie B, 16ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW

Sedicesima giornata di Serie B che va in archivio con una netta differenza di rendimento fra le prime della classe e la seconda parte della graduatoria. Nel weekend, infatti, portano a casa otto delle prime nove, con la sola eccezione del Monza senza successi tra tre turni. Il Frosinone è alla quarta vittoria consecutiva, il Palermo e il Catanzaro alla terza. Molto bene anche il Venezia. In coda pareggiano Bari e Sudtirol, con la sola Carrarese che fa bottino pieno e si avvicina al treno playoff.