La Fiorentina ha scelto Paratici. Ma per la firma serve aspettare ancora qualche giorno

La Fiorentina prova a farsi forza con la prima vittoria in campionato, arrivata alla 16^ giornata di Serie A contro l'Udinese. Un risultato che ha riportato un minimo di serenità nelle teste dei giocatori e dello staff tecnico, sebbene la classifica resti particolarmente complessa.

Parallelamente, la società continua a portare avanti i lavori per aggiungere una nuova figura di rilievo al comparto dirigenziale. E dopo aver sondato il profilo di Cristiano Giuntoli, la scelta sembra essere ricaduta su Fabio Paratici, ex uomo mercato della Juventus tornato al Tottenham dopo la fine della sua squalifica.

La strada sembra spianata in questo senso, con la Fiorentina che ha fatto all in sul dirigente facendogli arrivare tutto il proprio interesse. Il primo passaggio da attendere è la risoluzione del contratto in essere con il Tottenham, con cui sono iniziati i contatti. Non sarà una fine immediata, da parte sua Paratici non ha comunque intenzione di rompere con un ambiente che lo ha aspettato e voluto anche nel periodo di inibizione. Qualche altro giorno d'attesa dovrà essere osservato, almeno, ma il ritorno in Serie A di Paratici è tracciato. Con lui arriverà anche un nuovo capo scout, con le indicazioni che portano verso Lorenzo Giani, collaboratore di Paratici proprio alla Juventus e al Tottenham.