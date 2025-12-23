Coppa d'Africa, vincono Sudafrica ed Egitto. Adesso spazio a Nigeria e Senegal

Dopo la gara d'apertura andata in scena ieri sera e conclusa con la vittoria del Marocco sulle Comore per 2-0, oggi il programma della Coppa d'Africa 2025 ha visto andare in scena tre match.

I RISULTATI DI GIORNATA

Alle 15 era in programma l'altro match del Gruppo A (lo stesso del Marocco padrone di casa) fra Mali e Zambia terminato 1-1. Fra le 18 e le 21, invece, spazio ai due match del Gruppo B che hanno visto i successi di Sudafrica ed Egitto, entrambi per 2-1, rispettivamente contro Angola e Zimbabwe.

Questa la situazione del Gruppo A dopo la prima giornata:

Marocco-Comore 2-0

Mali-Zambia 1-1

Classifica

Marocco 3

Mali 1

Zambia 1

Comore 0

Questa la situazione del Gruppo B dopo la prima giornata:

Sudafrica-Angola 2-1

Egitto-Zimbabwe 2-1

Classifica

Sudafrica 3

Egitto 3

Zimbabwe 0

Angola 0

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Per quanto riguarda la giornata di domani, invece, sono quattro le sfide in calendario. Eccole di seguito:

Gruppo C

Ore 18:30 - Nigeria-Tanzania

Ore 21:00 - Tunisia-Uganda