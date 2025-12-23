Coppa d'Africa, vincono Sudafrica ed Egitto. Adesso spazio a Nigeria e Senegal
Dopo la gara d'apertura andata in scena ieri sera e conclusa con la vittoria del Marocco sulle Comore per 2-0, oggi il programma della Coppa d'Africa 2025 ha visto andare in scena tre match.
I RISULTATI DI GIORNATA
Alle 15 era in programma l'altro match del Gruppo A (lo stesso del Marocco padrone di casa) fra Mali e Zambia terminato 1-1. Fra le 18 e le 21, invece, spazio ai due match del Gruppo B che hanno visto i successi di Sudafrica ed Egitto, entrambi per 2-1, rispettivamente contro Angola e Zimbabwe.
Questa la situazione del Gruppo A dopo la prima giornata:
Marocco-Comore 2-0
Mali-Zambia 1-1
Classifica
Marocco 3
Mali 1
Zambia 1
Comore 0
Questa la situazione del Gruppo B dopo la prima giornata:
Sudafrica-Angola 2-1
Egitto-Zimbabwe 2-1
Classifica
Sudafrica 3
Egitto 3
Zimbabwe 0
Angola 0
IL PROGRAMMA DI DOMANI
Per quanto riguarda la giornata di domani, invece, sono quattro le sfide in calendario. Eccole di seguito:
Gruppo C
Ore 18:30 - Nigeria-Tanzania
Ore 21:00 - Tunisia-Uganda
Gruppo D
Ore 13:30 - Repubblica Democratica del Congo-Benin
Ore 16:00 - Senegal-Botswana
