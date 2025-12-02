La Juve si prende i quarti di Coppa Italia e pensa al Napoli. Spalletti: "Feroci come leoni"

La Juventus di Luciano Spalletti ha ottenuto una meritata vittoria e la conseguente qualificazione ai quarti di finale. La squadra ha sconfitto l'Udinese segnando una rete in ciascun tempo, offrendo una prestazione molto solida che si è distinta per la personalità e la determinazione mostrate. Un fattore cruciale del successo è stata l'eccellente tenuta difensiva, un aspetto fondamentale e spesso richiesto dagli allenatori italiani. Ottime notizie anche dalle punte, con Jonathan David che entra nell'azione dell'1-0, autogol di Palma, e va anche in gol con un eccezionale sinistro dalla linea di fondo, rete però annullata per fuorigioco millimetrico. Nella ripresa il rigore di Locatelli chiude il discorso qualificazione.

Luciano Spalletti, al termine della gara, parla così a Mediaset di quanto visto all'Allianz Stadium, con visibile soddisfazione: "Abbiamo giocato una discreta partita, fatto bene un po' tutto. Siamo stati sempre in equilibrio, senza prestare il fianco e l'abbiamo fatta girare bene creandoci anche delle occasioni importanti. Potevamo gestire meglio alcune situazioni e visto il livello che dobbiamo raggiungere bisogna sfruttarle. Bisogna essere sempre feroci e cattivi, il leone vero mette tutta la sua forza anche con un topolino. L'abbiamo messa in sicurezza col rigore, ma se non ci fosse stato qualsiasi episodio ti poteva condannare".

Certamente meno contento Kosta Runjaic, che ha visto un'Udinese spenta a Torino: "Giocavamo in casa contro della Juventus che è una delle squadre migliori d'Europa. È sempre difficile giocare contro di loro. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma non è stato abbastanza per creare delle occasioni da gol. Poi nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore del raddoppio ed è finita la partita".