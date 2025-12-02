Juventus, Spalletti pronto a tornare a Napoli: "Sarà un'emozione incandescente"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, analizza ai microfoni di Italia 1 la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro l'Udinese: "Abbiamo giocato una discreta partita, fatto bene un po' tutto. Siamo stati sempre in equilibrio, senza prestare il fianco e l'abbiamo fatta girare bene creandoci anche delle occasioni importanti. Potevamo gestire meglio alcune situazioni e visto il livello che dobbiamo raggiungere bisogna sfruttarle. Bisogna essere sempre feroci e cattivi, il leone vero mette tutta la sua forza anche con un topolino. L'abbiamo messa in sicurezza col rigore, ma se non ci fosse stato qualsiasi episodio ti poteva condannare".

Come valuta la prestazione di David?

"Sono due attaccanti centrali, se parli con loro ti dicono che il loro meglio è in quella piazzola lì. David è bravissimo tecnicamente e relazionale con la squadra, si muove benissimo dentro l'area di rigore quando la squadra costringe alla difesa bassa gli avversari e sa gestire anche situazioni difficili. Openda è più bravo ad attaccare la profondità, ha bisogno di spazi però si compensano e possono giocare anche insieme. Ci fa piacere che siano in buone condizioni".

Il ritorno a Napoli sarà una partita speciale?

"Sarà un'emozione incandescente, perché lì ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano. Non conterà come verrò accolto, ma il sentimento nei loro confronti che è quello di una persona che gli vuole il massimo del bene".