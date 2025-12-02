Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Spalletti: "Bisogna essere sempre feroci, ma siamo sulla buona strada"

Juventus, Spalletti: "Bisogna essere sempre feroci, ma siamo sulla buona strada"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:26
Marco Pieracci

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, analizza ai microfoni di Italia 1 la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro l'Udinese: "Abbiamo giocato una discreta partita, fatto bene un po' tutto. Siamo stati sempre in equilibrio, senza prestare il fianco e l'abbiamo fatta girare bene creandoci anche delle occasioni importanti. Potevamo gestire meglio alcune situazioni e visto il livello che dobbiamo raggiungere bisogna sfruttarle. Bisogna essere sempre feroci e cattivi, il leone vero mette tutta la sua forza anche con un topolino. L'abbiamo messa in sicurezza col rigore, ma se non ci fosse stato qualsiasi episodio ti poteva condannare".

Come valuta la prestazione di David?
"Sono due attaccanti centrali, se parli con loro ti dicono che il loro meglio è in quella piazzola lì. David è bravissimo tecnicamente e relazionale con la squadra, si muove benissimo dentro l'area di rigore quando la squadra costringe alla difesa bassa gli avversari e sa gestire anche situazioni difficili. Openda è più bravo ad attaccare la profondità, ha bisogno di spazi però si compensano e possono giocare anche insieme. Ci fa piacere che siano in buone condizioni".

Il ritorno a Napoli sarà una partita speciale?
"Sarà un'emozione incandescente, perché lì ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano. Non conterà come verrò accolto, ma il sentimento nei loro confronti che è quello di una persona che gli vuole il massimo del bene".

Questa Juve può giocare un buon calcio?
"Ci sono dei buonissimi calciatori anche qui, da quando sono arrivato ho trovato grandissima disponibilità da parte di tutti: è un gruppo di ragazzi eccezionali. Di giorno in giorno ho visto dei progressi e questa è la cosa che più mi fa sperare bene per fare un certo tipo di calcio anche contro le squadre di maggior qualità. Ci manca ancora qualcosa che dobbiamo andarci a prendere, ma siamo sulla buona strada".

