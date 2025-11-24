La Roma vola e vuol continuare a sognare. Anche se col Napoli non avrà Gasperini in panchina

La Roma vince, convince, trova risorse dalle seconde linee e si gode le parti altissime della classifica di Serie A. I giallorossi espugnano anche lo Zini, vincendo 3-1 contro un'ottima Cremonese. Dopo la rete di Soulé nel primo tempo, nella ripresa ecco il primo gol romanista di Evan Ferguson e la rete di Wesley, prima del gol della bandiera grigiorosso con Folino. Da segnalare anche un rosso a Gian Piero Gasperini, col tecnico che salterà così la prossima sfida scudetto contro il Napoli del 30 novembre.

Le parole di Nicola

"Sono soddisfatto di aver trovato il 3-1 e di aver visto la squadra che poi ha cercato il 3-2. Quando subisci il vantaggio che cresce, a livello mentale diventa difficile. Contro una squadra molto forte hanno giocato con il piglio giusto. Ci è mancata la capacità di trovare il vantaggio, che sarebbe stato estremamente meritato nel primo tempo. La Roma ha vinto con la sua qualità, ma la Cremonese ha giocato con personalità. In qualche circostanza non siamo stati aggressivi, ma non è facile costruirsi la mentalità per una neopromossa. La squadra c'è e lavoriamo".

Le parole di Gasperini

"Gli ingredienti sono quelli giusti, cerchiamo di aggiungerci anche un po' di spezie e di sale per continuare a giocare così. Quando sei in queste posizioni, è giusto sognare. Noi lo stiamo vivendo e finché si può, cerchiamo di allungarlo. L'impatto dei subentrati? I cambi servono e io li utilizzo tutti, ma se mi chiedi per il calcio non è una cosa che mi entusiasma. Il calcio è fatto di resistenza, cambiare mezza squadra rende la partita più equilibrata e talvolta meno bella".