La Strega vola in Serie B: il Benevento vince nel segno di Floro Flores e Vigorito

La Strega è tornata. Dopo tre anni lontano dalla cadetteria, il Benevento si riprende la Serie B al termine di una stagione costruita su sacrificio, carattere e continuità. Decisivo il successo a Salerno, firmato dal rigore di Salvemini, mentre il contemporaneo ko del Catania contro il Picerno consegna ai giallorossi la matematica promozione con tre giornate d’anticipo e un margine di 12 punti. Un cammino autoritario: 25 vittorie, 80 punti, 71 gol segnati, appena 5 sconfitte e una difesa tra le meno battute del girone. Numeri che raccontano meglio di tutto il dominio della squadra sannita.

La scommessa vinta di Floro Flores

Alla sua prima esperienza su una panchina professionistica, Antonio Floro Flores ha ribaltato ogni pronostico. L’ex attaccante di Napoli, Udinese, Genoa e Sassuolo è stato chiamato in corsa dopo l’esonero di Gaetano Auteri, con il Benevento terzo e a ridosso della vetta occupata dal Catania. Una scelta coraggiosa, voluta dal direttore generale Marcello Carli, che aveva individuato in lui un profilo giovane e brillante.

Lo stesso tecnico ha raccontato l’impatto con la nuova realtà come un salto improvviso: si è sentito subito pronto e ha accettato senza esitazioni. L’esordio, il 16 novembre al Vigorito contro il Monopoli, ha segnato l’inizio di un percorso in costante crescita. Da quel momento il Benevento ha cambiato passo, risalendo il Girone C fino al sorpasso decisivo. Il successo contro la Salernitana, unito allo scivolone del Catania, ha chiuso i giochi: una promozione che ha il sapore dell’impresa, soprattutto per un allenatore al debutto assoluto tra i professionisti.

Il progetto Vigorito continua

Dietro questo traguardo c’è ancora una volta la visione di Oreste Vigorito. Il presidente ha aggiunto un nuovo capitolo a una storia iniziata nel 2006, quando rilevò il club insieme al fratello Ciro, portandolo da realtà di Serie C2 fino alla storica doppia promozione in Serie A. Un percorso che ha cambiato il volto del Benevento nel calcio italiano.

Dopo gli anni più difficili, tra retrocessioni e momenti di incertezza, Vigorito ha scelto di non mollare, rilanciando il progetto anche dopo la discesa in Serie C. Una decisione forte, che oggi trova piena conferma nei risultati: il Benevento torna in Serie B con basi solide e la sensazione di aver riaperto un ciclo.