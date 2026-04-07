Frenata Como nella corsa Champions. Con l'Udinese partita scarica e 0-0 finale

E' finita in pareggio la sfida del BluEnergy Stadium fra Udinese e Como. Uno 0-0 che serve a poco ad entrambe, con i lariani in corsa per un posto in Champions League e i friulani a caccia di un posto fra le prime dieci della classifica. Al termine del match il risultato sembra essere quello più giusto per i valori visti in campo, con i difensori che sono stati fra i giocatori con i voti più alti. Su tutti, menzione particolare per Oumar Solet, vincitore del premio di mvp al termine dell'incontro.

Le parole di Runjaic

"Un punto meritato, abbiamo fatto un ottimo lavoro tatticamente parlando. Una partita intensa, con un gran caldo, alla fine è stato il risultato giusto. Per noi è stata una grande partita contro un Como che arrivava qua molto in forma. Contro il Como devi giocare con coraggio, loro sono molto pericolosi. C'è stata tanta voglia da parte dei nostri ragazzi di ottenere il clean sheet, abbiamo fatto un ottimo pressing, serviva una prestazione di questo tipo per fronteggiare il Como".

Le parole di Fabregas

"Abbiamo avuto difficoltà da entrambe le parti nel trovare spazi. Una partita tattica, in cui le squadre si sono aspettate. Poi però abbiamo avuto due grandi occasioni per fare gol e questo è importante, in generale non mi è piaciuto come ha giocato la squadra in fase di possesso, con tanta gente sottotono. Loro però hanno creato poco, per noi è stata la 15esima partita senza subire gol. Ora continuiamo, qua ci hanno perso Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina. Alcuni Nazionali hanno fatto viaggi lunghi, io devo prendere in considerazione queste cose da allenatore. Quando ci sono queste partite è importante non perdere e non perdere gol, anche se sono il primo a dire che mi sarei aspettato di più".