Ufficiale Ecco l'ufficialità: Endrick firma in prestito per 6 mesi al Lione, affare chiuso col Real Madrid

Defensa Central aveva anticipato i saluti allo spogliatoio del Real Madrid, staff tecnico e Xabi Alonso, adesso il trasferimento di Endrick all'Olympique Lione è ufficiale. La formula è stata rivelata direttamente dal club di Ligue 1: un prestito oneroso fino a 1 milione di euro, fino al termine della stagione.

"L’Olympique Lyonnais è lieto di accogliere Endrick, che si unirà alla rosa professionistica a partire dal 29 dicembre, e desidera ringraziare il Real Madrid per la qualità dei colloqui e la collaborazione che hanno reso possibile il suo arrivo", si legge dal comunicato ufficiale dell'OL trasmesso pochi istanti fa.

"A soli 19 anni, Endrick arriva all’OL con già una solida esperienza ai massimi livelli e una maturità forgiata in contesti competitivi molto esigenti. Il suo profilo offensivo - prosegue la nota del club francese -, il suo impatto nelle zone decisive e la sua energia rappresentano risorse fondamentali mentre la squadra si appresta ad affrontare la seconda metà della stagione, con molti obiettivi ancora da raggiungere.

Nato a Taguatinga, nei pressi di Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa ha iniziato a giocare a calcio nell’accademia del Palmeiras, dove si è rapidamente affermato come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Attaccante dal gol facile, si è presto fatto notare a livello internazionale, vincendo diversi trofei individuali e di squadra nelle categorie giovanili, in particolare al prestigioso Torneo di Montaigu nel 2022.

A soli 16 anni ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Palmeiras e ha fatto il suo esordio nel campionato brasiliano contro il Coritiba CFC. L’attaccante mancino ha continuato a crescere, confermando il suo enorme potenziale prima di legarsi al Real Madrid, che ha raggiunto al compimento della maggiore età nell’estate del 2024. Prima di trasferirsi in Europa, Endrick — soprannominato “Bobby” — ha collezionato 82 presenze con il club di San Paolo, segnato 21 gol e vinto due volte il campionato brasiliano.

Dal suo arrivo al Real Madrid, Endrick ha proseguito il suo sviluppo ai massimi livelli. Con 7 gol in 39 presenze in tutte le competizioni, ha dimostrato la sua capacità di essere decisivo. Attaccante rapido, tecnico e concreto sotto porta, si è anche imposto con la nazionale brasiliana, passando dalle selezioni giovanili alla Seleção nel giro di pochi mesi. A 19 anni conta già 14 presenze e 3 gol con il Brasile".