Retroscena Endrick: ecco perché lascia il Real Madrid e perché ha scelto il Lione

La svolta è ormai dietro l’angolo. Real Madrid e Olympique Lione stanno limando gli ultimi dettagli per il trasferimento in prestito di Endrick, destinato a giocare in Francia fino al 30 giugno. L'operazione sarà secca, senza diritto di riscatto: una scelta chiara, pensata per garantire continuità al talento brasiliano senza intaccarne il futuro a Madrid.

Alla base della decisione c’è lo scarso impiego trovato fin qui sotto la gestione di Xabi Alonso. In stagione, Endrick ha totalizzato appena 99 minuti in tre presenze, con spazio soprattutto in Coppa contro il Talavera. Numeri insufficienti per un classe 2006 che ha bisogno di ritmo e fiducia.

Il prestito all’OL rappresenta così un’opportunità strategica: misurarsi con la Ligue 1, rilanciarsi nel calcio europeo e costruire una candidatura credibile in vista del Mondiale 2026. A Lione, peraltro, il contesto non è del tutto sconosciuto. L'Équipe racconta di un contatto telefonico avvenuto già a novembre con Paulo Fonseca, che avrebbe illustrato al giocatore il proprio progetto tecnico.

Non solo: Endrick avrebbe seguito da vicino alcune recenti gare dell’OL, restando colpito dallo stile di gioco e dalle idee dell’allenatore. Segnali che hanno accelerato l’intesa e reso il trasferimento la soluzione ideale per entrambe le parti. Ora manca solo l’ultimo passaggio formale: poi, per Endrick, si aprirà ufficialmente il capitolo francese.