"Quest'anno Natale cade il 23 dicembre": il Lione gongola, Fonseca può volare con Endrick

"Quest'anno Natale cade il 23 dicembre": il Lione gongola, Fonseca può volare con Endrick
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 17:59Calcio estero
Yvonne Alessandro

La pazienza è la virtù dei forti. La scorsa stagione con il Real Madrid Endrick ha racimolato 847 minuti, smistato tra adattamento in Europa e nella Liga, in una realtà aumentata ed esigente come quella delle merengues, sotto la guida di Carlo Ancelotti. Ma dall'arrivo di Xabi Alonso al Mondiale per Club fino a questo momento il 19enne brasiliano ha trovato ancora meno spazio della passata annata, solamente 3 presenze tra tutte le competizioni disputate dalla squadra madrilena tra coppe e campionato spagnolo.

Tre apparizioni e nemmeno dalla durata completa, con 99 minuti complessivi che non riflettono l'investimento fatto due estati fa dal Real Madrid per prelevare Endrick dal Palmeiras, da oltre 45 milioni di euro. Per un prospetto, come fatto notare più volte via pubblica, assolutamente di primo livello nel calcio brasiliano e sul quale si ripongono le più rosee speranze per il futuro del club. Ma come spesso succede, in una rosa piena zeppa di stelle, c'è chi rischia di perdersi o di disperdere il proprio valore rimanendo troppo lontano dal campo o troppo spesso in panchina.

Ed è questo che Endrick, così come il Real Madrid, hanno voluto evitare. Il reparto offensivo dei blancos è decisamente ben rifornito, con i vari Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo e Gonzalo Garcia (giovane che ha impressionato al Mondiale per Club). Nell'anno del Mondiale, però, non giocare con continuità vuol dire mettere a rischio la propria presenza alla competizione più attesa con il Brasile e il classe 2006 ha preso una decisione forte: lasciare in prestito, a metà stagione, il Real.

Questo per approdare 6 mesi all'Olympique Lione di Paulo Fonseca, che lo ha accolto ben volentieri e vi ripone fortissime speranze. "Quest'anno Natale cade il 23 dicembre", la simpatica presentazione dedicata dal club francese per annunciare l'arrivo ufficiale del brasiliano di 18 anni. Per dare una scossa alla Ligue 1, laddove l'OL è quinto e a 10 punti di distanza dalla vetta. Mentre guida la classifica unica di Europa League, grande obiettivo stagionale del club francese. È qui che Endrick cercherà di guadagnarsi la chiamata di Carlo Ancelotti, per mettersi su un volo diretto al Mondiale. Dal 29 dicembre sarà presente al primo allenamento sotto la guida di Fonseca e nel resto della stagione cercherà di rinfoltire uno score personale al momento pari a zero.

