Tunisia-Uganda, le formazioni ufficiali: i volti del calcio europeo nel girone della Nigeria

Tunisia-Uganda, le formazioni ufficiali: i volti del calcio europeo nel girone della Nigeria
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
ieri alle 20:13Calcio estero
Yvonne Alessandro

Mentre la Nigeria sta conducendo le danze nel match in corso contro la Tanzania, sono state diramate le formazioni ufficiali di Tunisia-Uganda, secondo match d'apertura del girone C della Coppa d'Africa 2025. Le aquile di Cartagine, che sfideranno la banda del CT Out, propongono diversi prospetti provenienti dal calcio europeo, da Abdi del Nizza (Ligue 1) a Saad dell'Augusta (Bundesliga), affiancato da Skhiri dell'Eintracht Francoforte.

Di seguito le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori.

Tunisia (4-3-3): Dahmen; Valéry, Bronn, Talbi, Abdi; Skhiri, Sassi, Hannibal; Achouri, Saad, Mastouri.
Allenatore: Trabelsi.

Uganda (4-3-3): Magoola; Kayondo, Sibbick, Torrach, Obita; Aucho, Melvyn, Semakula; Ssemugabi, Mata, Mukwala.
Allenatore: Put.

