Coppa d'Africa, l'Uganda finisce schiacciata: 3-1 della Tunisia, risposta a Lookman

Se non parte favorita in questa Coppa d'Africa 2025, la Tunisia proverà a porre rimedio al fallimento dell'edizione del 2023, quando venne eliminata già nella fase a gironi dopo aver chiuso ultima in un gruppo che, peraltro, non comprendeva alcun grande favorito alla vittoria finale (Mali, Sudafrica, Namibia). Quest'anno le Aquile di Cartagine sono state selezionate nello stesso girone di Nigeria, Tanzania e Uganda e proprio contro quest'ultima si è sfidata nel debutto di questa sera.

Dominatori per tutta la partita, i tunisini iniziano alla perfezione questa CAN 2025 vincendo 3-1 contro l’Uganda: un colpo di testa di Skhiri dell'Eintracht Francoforte e la doppia firma personale di Achouri (Copenaghen) hanno lasciato il segno su un match a senso unico. Così la truppa del CT Trabelsi può prendersi i primi tre punti del proprio cammino nella competizione, superando pure la Nigeria di Lookman al primo posto per differenza reti. Anche se è solo il principio del viaggio in Marocco.

Classifica gruppo C

1. Tunisia 3 punti (dr 2)

2. Nigeria 3 (dr 1)

3. Tanzania 0 (dr -1)

4. Uganda 0 (dr -2)