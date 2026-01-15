Magnani torna a Palermo, la Reggiana scalda i motori per il sostituto. Palma va alla Samp

Con una categoria da dover mantenere, è scatenata sul mercato la Sampdoria, che nella giornata da poco conclusa ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Palma dall'Udinese, con la formula del prestito, mentre la Reggiana ha invece ufficializzato l'addio con Giangiacomo Magnani, per il quale è stato risolto il anticipatamente il prestito: il giocatore ha quindi fatto rientro a Palermo.

Con i granata che dovranno quindi attivarsi per la ricerca del sostituto, che potrebbe rispondere al nome di Francesco Vicari del Bari, che appare in pole rispetto ad Alessandro Pio Riccio, attualmente in forza alla prima citata formazione blucerchiata. E a proposito di difensori, sembra essersi scatenata una vera e propria asta su Luka Bogdan, che dopo gli interessamenti di Virtus Entella, Mantova, SudTirol e Avellino è finito nel mirino della Juve Stabia, che si è per altro ufficialmente assicurata Christian Dalle Mura dal Cosenza. In Italia, poi, potrebbero tornare anche Sydney van Hooijdonk, con l’Avellino che starebbe trattando l’arrivo del centravanti, e Jaime Baez, sondato da Catanzaro, Mantova e Pescara ma anche dalla Salernitana in Serie C.

Capitolo Spezia: Mattia Valoti già domani potrebbe essere in città per le visite, e con lui dovrebbe arrivare anche Alessandro Romano dalla Roma. Il centrocampista classe 2006 arriverà in prestito secco nel club ligure.