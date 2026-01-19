Mica Malen questa Roma: 2-0 al Torino, Dybala da MVP. Ma Gasperini trema per Hermoso

È stato tutto semplicemente perfetto per la Roma. Al terzo tentativo, i giallorossi si sono presi la loro vendetta a seguito di precedenti negativi con il Torino e della fresca eliminazione dalla Coppa Italia. Il successo in casa granata nasconde lo zampino del nuovo acquisto Donyell Malen, che ha letteralmente incendiato il prato dell'Olimpico Grande Torino con un gol perfetta descrizione del suo repertorio. Il primo all'esordio con la maglia giallorossa. Denotando un grande feeling in campo insieme a Paulo Dybala, premiato MVP per l'assist all'olandese e la rete del definitivo 2-0. Così la truppa capitolina si trova in piena zona Champions, con la Juventus staccata di tre lunghezze e la targa del Napoli in bella vista. Ad un passo.

A proposito del nuovo arrivato in attacco, che fa tremare chi sta alle sue spalle, Gian Piero Gasperini si è lasciato andare con parole d'elogio: "Malen per me ha le caratteristiche che cercavo io. Ha abilità, conclude con velocità e potenza, sono queste le sue doti. Se riusciamo a metterlo in condizione, questo fa tanti gol". Mentre in conferenza stampa ha mostrato non poca apprensione per il bollettino degli infortunati, tra il forfait di Celik nel riscaldamento, l'infortunio di Hermoso e l'uscita anticipata di Pellegrini per un altro guaio muscolare. "Siamo molto preoccupati", ha ammesso l'allenatore giallorosso. "Speriamo non sia un infortunio di carattere tendineo e sarebbe un peccato. Abbiamo recuperato Pellegrini, dobbiamo riportare al meglio Soulé. Ma perdere Hermoso sarebbe un peccato", il commento in conferenza stampa post-partita di Gasp. Nei prossimi giorni le condizioni dei giocatori usciti dal campo acciaccati verranno esaminate e valutate.

Marco Baroni invece, tecnico del Torino, ha commentato così la sconfitta: "Rinnovo il mio dolore in casa, perdere davanti ai tifosi fa girare le scatole. Oggi nel primo tempo abbiamo pagato qualche giocatore dal punto di vista delle energie, non eravamo aggressivi e abbiamo concesso. La Roma ha le qualità per trovare le giocate negli ultimi 20-25 metri. Nella ripresa abbiamo fatto molto bene. Ho dovuto togliere Aboukhlal e Gineitis, giocare ogni due o tre giorni con tante gare non ci aiuta. E' un peccato, abbiamo fatto un bel secondo tempo e nel momento migliore nostro abbiamo preso il 2-0". Mentre sull'eventualità di intervenire sul mercato, l'allenatore granata ha assicurato ai tifosi: "Qualcosa faremo. Mi aspetto di far crescere questi ragazzi, credo molto nel gruppo perché lo vedo lavorare, ma dobbiamo accelerare forte. Con il direttore siamo in costante contatto, ogni giorno vediamo soluzioni. So che la società farà quello che può fare".