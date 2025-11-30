Zaniolo e Davis 'gemelli del gol' dell'Udinese. Parma, un passo in avanti e due indietro

Pomeriggio felice per l'Udinese, che si impone sul campo del Parma con un netto 0-2. Vittoria piena quella della squadra di Runjaic, arrivata grazie ad un'ottima compattezza difensiva ma soprattutto grazie agli spunti del tandem avanzato. I gol da 3 punti portano infatti le firme di Zaniolo e Davis, entrambi giunti a quota 4 in campionato. Con una coppia così, è legittimo per i friulani tenere acceso il sogno europeo. Dall'altra parte, la squadra di Cuesta mostra una preoccupante inversione di tendenza nella prestazione oltre che nel risultato dopo i 4 punti conquistati contro Milan e Verona. Alti e bassi continui: per sperare nella salvezza serve più continuità.

Runjaic si gode Zaniolo

Nella conferenza stampa post partita, Runjaic si sofferma sul suo numero 10 ancora una volta decisivo: "È il momento di migliorare ancora e di raggiungere il suo massimo livello. È focalizzato e pieno di energie, che mostra durante la settimana. È bello lavorare con lui e sono contento che sia con noi. Vedendo quanto era felice dopo il gol, mentre non era felice dopo l'ultima gara col Bologna. Ha messo l'impatto che voleva. Il bello è che è completamente conscio del suo livello e delle sue prestazioni. Continuiamo a lavorare, abbiamo bisogno di lui: ha segnato un gol importante e anche bello, oltre che non facile".

Cuesta tra delusione e voglia di guardare avanti

"Tutte le partite sono diverse. I primi minuti non sono stati come volevamo, questo ha portato l'Udinese in vantaggio. Noi siamo stati in crescendo ma non è stato sufficiente. Ci dispiace perché volevamo avere una serata di gioia coi nostri tifosi. Adesso dobbiamo lavorare perché la partita di Bologna sia positiva". Mastica amaro, dunque, Cuesta nel post partita. La sua posizione sembra essere sempre in bilico, ma lui mostra tranquillità: "Feeling con la proprietà? Sicuramente è un supporto che ti permette di lavorare con grandi risorse e sono fortunato".