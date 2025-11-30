Il Genoa rimonta e inguaia l'Hellas: Colombo e Thorsby firmano il 2-1 sul Verona al "Ferraris"

Una vittoria in rimonta. Tre punti dopo 239 giorni. Il Genoa torna a vincere al "Ferraris" e inguaia il Verona. La formazione di Daniele De Rossi ha superato 2-1 gli scaligeri di Paolo Zanetti compiendo un buon passo in avanti in classifica. Delusione fra le file venete con i gialloblù che sono sempre più ultimi con la posizione del tecnico sempre più in bilico. Eppure era iniziata bene la gara per gli ospiti che si sono portati in vantaggio con il primo gol di Belghali ma fra la fine del primo tempo e la prima parte del secondo Colombo e Thorsby hanno capovolto il punteggio.

Al termine del match, Daniele De Rossi ha così analizzato: "Siamo consapevoli di non aver fatto un buon primo tempo ma questi ragazzi mettono in campo sempre una bella reazione. L'atteggiamento sia negli allenamenti che in partita è fantastico ma nel primo tempo bisogna far meglio. Abbiamo fatto tanto possesso palla ma bisogna capire cosa fare con la palla. Siamo stati lenti e poco vogliosi di cercare lo spazio. Ci godiamo questa vittoria e questa felicità. Nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona prima parte anche se all'ultimo ci siamo abbassati tanto".

Deluso invece Paolo Zanetti che ha commentato: "La storia un po' si ripete. Quello che è successo in questa prima parte di stagione si è ripetuto anche oggi. La partita è stata combattuta con errori che abbiamo pagato caro. Il primo tempo è stato interessante dove siamo andati in vantaggio meritatamente. Poi abbiamo fatto un errore che ha riportato in parità la partita. Ci spiace, devo metterci sempre io la faccia e prendermi la responsabilità. I ragazzi devono continuare a crederci. Questa squadra ha potenzialità ma quanto fatto finora non è sufficiente".