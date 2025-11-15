Qual. Mondiali, risultati e verdetti: Olanda quasi qualificata, Repubblica Ceca ai playoff

Dopo Inghilterra e Francia, anche la Croazia è ufficialmente qualificata ai Mondiali 2026. La squadra di Dalic ha battuto 3-1 le Isole Faroe, chiudendo matematicamente al primo posto del Gruppo L. Per le Faroe, invece, svanisce il sogno: niente secondo posto e niente playoff, dove andrà la Repubblica Ceca grazie al piazzamento d'onore nel girone.

L’Irlanda del Nord, pur avendo chiuso al terzo posto nel Gruppo A, è matematicamente qualificata ai playoff di marzo grazie al ripescaggio ottenuto tramite la Nations League. Si tratta dell’unica squadra già certa di un posto negli spareggi tramite quel percorso. Per la qualificazione invece tutto è ancora apertissimo: Germania e Slovacchia restano appaiate in testa a quota 12 e sarà lo scontro diretto del 17 novembre a decidere chi volerà al Mondiale e chi dovrà passare dai playoff.

Nel Gruppo G, l’Olanda resta saldamente al comando: dopo l’1-1 in Polonia, agli Oranje basterà un pareggio nell’ultima partita contro la Lituania (in casa) per qualificarsi direttamente.

Risultati e classifiche



Gruppo A

Lussemburgo - Germania 0-2: 49' e 69' Woltemade

Slovacchia - Irlanda del Nord 1-0: 91' Bobcek

Classifica

Germania 12

Slovacchia 12

Irlanda del Nord 6

Lussemburgo 0

Gruppo G

Finlandia - Malta 0-1: 82' Grech

Polonia - Olanda 1-1: 43' Kaminski (P), 47' Depay (O)

Classifica

Olanda 17

Polonia 14

Finlandia 10

Malta 5

Lituania 3

Gruppo L

Croazia - Faerøerne 3-1: 16' Turi (F), 23' Gvardiol (C), 57' Musa (C), 70' Vlasic

Gibilterra - Montenegro 1-2: 20' Jessop (G), 34' Adzic (M), 42' rig. Krstovic (M)

Classifica

Croazia 19 (qualificata)

Rep. Ceca 13 (ai playoff)

Faerøerne 12

Montenegro 6

Gibilterra 0