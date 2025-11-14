Mondiali 2026, due squadre possono staccare il biglietto stasera. Alla Croazia basta un punto
Venerdì di qualificazioni ai Mondiali, questa sera potrebbero arrivare altri verdetti. Chi può staccare il biglietto per il Nord America?
L'Olanda ha grandi possibilità di chiudere la questione: è tutto nelle mani degli oranje che si giocano lo scontro diretto contro la Polonia a Varsavia, gara peraltro diretta da un fischietto italiano, ossia Maurizio Mariani di Roma. La selezione di Ronald Koeman potrebbe anche accontentarsi del pareggio considerato che l'ultima partita la giocherà in casa contro la modesta Lituania.
Gruppo G
Finlandia - Malta (ore 18)
Poloania - Olanda (ore 20.45)
Classifica
Olanda 16 (6 partite giocate)
Polonia 13 (6)
Finlandia 10 (7)
Lituania 3 (7)
Malta 2 (6)
- - -
Alla Croazia questa sera basterà un pareggio per la 7ª partecipazione ai Mondiali. Risultato impressionante per un Paese di nemmeno 4 milioni di abitanti che dalla sua indipendenza ha fallito l'accesso alla Coppa del Mondo solamente nell'edizione del 2010. L'avversario di questa serasono le Isole Far Oer, reduci da tre vittorie consecutive, tra le quali un incredibile 4-0 alla Repubblica Ceca.
Gruppo L
Croazia - Far Oer (ore 20.45)
Gibilterra - Montenegro (20.45)
Croazia 16 (6 partite giocate)
Repubblica Ceca 13 (7)
Far Oer 12 (7)
Montenegro 6 (6)
Gibilterra 0 (6)
